Elstal

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Elstal einen Ford gestohlen. Der Wagen stand am Straßenrand geparkt. Das Auto wurde zur Fahndung ausgeschrieben, der Schaden liegt bei rund 23000 Euro.

Erst in der Nacht zuvor hatten Diebe in Elstal zwei Motorräder aus einem Carport gestohlen. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen.

Von MAZonline