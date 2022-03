Elstal: Autodiebe gestört und bis Berlin verfolgt

Elstal

Am Dienstagvormittag rief eine Frau aus dem Alten Spandauer Weg in Elstal die Polizei und teilte mit, dass zwei Männer offenbar versucht hatten, ihr Auto zu stehlen, das in der Nähe der Tankstelle stand. Als die Frau zu ihrem Auto ging, sei einer der Männer aus ihrem Fahrzeug gestiegen und bei einem weiteren Mann in ein Auto eingestiegen und geflüchtet. Offenbar hatte sie den Täter gestört. Polizisten der Inspektion Havelland konnten das Fahrzeug der beiden Männer auf Berliner Gebiet schließlich anhalten.

In Berlin festgenommen

Durch Kollegen der Berliner Polizei wurden die Tatverdächtigen festgenommen. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen, was durch einen Schnelltest festgestellt werden konnte. Das Fahrzeug, mit dem die Männer unterwegs waren, wurde außerdem sichergestellt.

Es wurde eine Anzeige wegen versuchten besonders schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZonline