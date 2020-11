Elstal

Ärger in der Morgenstunde: Ein Autofahrer fand sein Fahrzeug am Dienstagmorgen mit beschädigter Heckscheibe vor. Vermutlich in den Nachtstunden hatten Unbekannte die Scheibe des im Wustermarker Ortsteil Elstal geparkten BMW eingeschlagen. Gegenstände aus dem Auto fehlten offenbar nicht.

Auf etwa 800 Euro wird der entstandene Schaden geschätzt. Polizisten nahmen Strafanzeige auf. Weitere Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline