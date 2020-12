Elstal

Die Friedhofskapelle in Elstal ist außen nicht nur schön weiß, sondern auch in einem sehr guten Zustand. Was man vom Innenraum nicht sagen kann. Deshalb wird – als erster Schritt der weiteren Verschönerung des Friedhofes – im nächsten Jahr saniert. „Es stehen in er Kapelle Elektroarbeiten auf dem Plan, die Beleuchtung wird modernisiert, die Heizung erneuert und die Sitzbänke sollen aufgearbeitet werden und beheizbare Sitzflächen und Rückenlehnen erhalten“, sagt Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos). „Eine hohe fünfstellige Summe soll in den Gemeindehaushalt 2021 für die Kapelle eingestellt werden.“

Entwurf wird öffentlich vorgestellt

Der einzige kommunale Friedhof in der Gemeinde Wustermark steht immer wieder in der Kritik. Inzwischen hat die Gemeindeverwaltung die Dringlichkeit, den Friedhof neu zu gestalten, erkannt. Zuvor hatten die Gemeindevertreter einem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt, ein neues Friedhofskonzept erstellen zu lassen. Das Gesamtprojekt liegt im Entwurf jetzt vor. Es konnte jedoch wegen der Corona-Beschränkungen öffentlich noch nicht vorgestellt werden. „Wir wollen erstens vielen Leuten die Möglichkeit geben, sich das anzuhören, was derzeit wegen der Platzbeschränkungen nicht geht. Außerdem können sich Bürger mit ihren Wünschen noch einbringen“, so Schreiber.

Außen wurde die Kapelle erneuert. Quelle: Jens Wegener

Die straßenseitige Erschließung des Areals in Elstal ist erledigt. Die einst mit Löchern gespickte Gartenstraße und die Friedhofstraße wurden saniert. Auf dem Friedhof hat man einige Wege befestigt, einige Einfriedungen in Ordnung gebracht.

Jetzt aber soll ein Wegekonzept umgesetzt werden. Den Vorwurf, auf dem Elstaler Friedhof würde eine gewisse Unordnung herrschen, weil an mehreren Stellen einzelne Gräber zu sehen sind, lässt Bürgermeister Holger Schreiber nicht gelten: „Es gibt mehrere Ursachen. Ein Grund ist der Wandel bei den Bestattungen vom Sarg bis zur Urne. Dadurch wird weniger Platz benötigt, sodass derzeit etwa zwei Drittel der Fläche leer sind. Hinzu kommt die Tatsache, dass viele Gräber nach 20 Jahren eingeebnet wurden. Deshalb gibt es hier und da nur noch Sologräber, die übrig sind.“

Halbanonyme Gräber soll es geben

Ein Wegekonzept soll künftig mehr Ordnung schaffen, gleichzeitig würden die holprigen, unbefestigten Trampelpfade verschwinden. Eine neue Bestattungsform – halbanonyme Gräber –, wird in Zukunft in Elstal möglich sein, sowohl auf einer Gemeinschaftsanlage für Urnen als auch auf einem Gemeinschaftsgrabfeld. Geplant ist der Standort im Birkenwäldchen –rechts vom Eingang. Bei beiden Formen befinden sich die Gräber unter einer Rasenfläche. „Diese Art der Bestattung ist für Menschen aus verschiedenen Gründen interessant, vielleicht, weil sie weiter entfernt wohnen und das Grab nicht selbst pflegen können, oder weil sie keine individuelle Grabstelle möchten“, so Schreiber. Die Gedenkstätte auf dem Friedhof kann eine Tafel oder eine Säule sein, auf der die Namen der Verstorbenen vermerkt sind.

Die Kriegsgrabstelle auf dem Friedhof bleibt. Quelle: Jens Wegener

Für den Gehwegbau auf dem Friedhof inklusive der Einfassung der Urnengräber und des vorhandenen Kriegsgrabes liegt eine Kostenschätzung von knapp 57 000 Euro vor.

Art der WC-Anlage ist noch unklar

Noch nicht entschieden ist über die Art der WC-Anlage. Zur Auswahl stehen Chemietoiletten mit Fäkalientank oder Frischwassertoiletten mit Trink- und Schmutzwasseranschluss, als mobile oder fest installierte Form. Bei der Frischwasservariante gibt es auch eine behindertengerechte Lösung. Jeweils sind ein Kauf oder eine Miete möglich. Am Ende müssen die Gemeindevertreter entscheiden, die Kosten differenzieren sehr stark.

Zur Frage, wo die Toiletten aufgestellt oder eingebaut werden, hat die Verwaltung zwei Vorschläge erarbeitet: Entweder links vom Haupteingang oder sie stehen im Verbindungsweg zwischen Friedhof und Kita Sonnenschein.

