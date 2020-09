Elstal

Für eine junge Familie in Elstal lag am Montag Freud und Leid dicht beieinander. Die Frau hatte gerade frisch entbunden. Doch als der Mann ins Krankenhaus eilte, um das Neugeborene abzuholen, fing in der Zwischenzeit das Wohnhaus an zu brennen.

Grund dafür sind offenbar Dachdeckerarbeiten. Gegen 13 Uhr fing der Dachstuhl Feuer und brannte fast vollständig aus. Die Flammen hatten sich unter der Blechverkleidung verteilt und waren schwer zu löschen. Die Feuerwehr musste mehrere Atemschutzgeräteträger nachalarmieren. Von einer Drehleiter aus wurde anschließend das Dach aufgenommen, um auch die letzten Glutnester zu löschen.

Die Haushälfte ist vorläufig unbewohnbar. Quelle: Julian Stähle

„Als wir vor Ort ankamen, qualmte es auf einer Länge von fünf Metern stark es aus dem First und die Flammen waren kurz davor, durchzuzünden“, sagte Gemeindebrandmeister Jürgen Scholz. „Wir mussten deshalb den First herunter nehmen.“ Das Blechdach habe sich dabei als Problem erwiesen. Es musste entfernt werden, damit die Einsatzkräfte an alle Glutnester heran kommen. Damit waren sie bis in den späten Nachmittag beschäftigt.

„Wir haben es aber geschafft, dass das Feuer nicht auf die andere Haushälfte übergegriffen hat“, sagt Scholz. Die betroffene Haushälfte ist indes wegen des Feuers und wegen der Löscharbeiten vorläufig unbewohnbar, dort war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand drin. Somit wurde bei dem Feuer keine Person verletzt.

Insgesamt waren 31 Kameraden der Feuerwehren aus Wustermark, Elstal, Priort, Buchow-Karpzow und Hoppenrade im Einsatz.

Von MAZ Havelland