Elstal: Darum ist durchgängiger ein Geh- und Radweg vom Bahnhof zum Outletcenter so wichtig

Elstal

700 Meter fehlen Fußgängern und Radfahrern zum Glück, dann könnten sie in Elstal vom Bahnhof auf sicherem Weg zum Outletcenter gelangen. Zwischen der Einmündung Lindenstraße und dem Dyrotzer Ring müssen sie die Bahnhofstraße nutzen, weil es auf dem letzten Abschnitt keinen Geh- und Radweg gibt.

Im Jahr 2000, als die Straße und der Geh- und Radweg vom Bahnhof bis zur Lindenstraße mit Fördermitteln gebaut wurden, stellte sich die Verkehrssituation noch anders dar. Es waren dort weit weniger Autos und Busse unterwegs. Inzwischen entsteht der Bahn-Technologie-Campus Havelland am Elstaler Bahnhof. Die ersten Firmen haben sich angesiedelt, weitere werden folgen. Zudem errichtet die Gemeinde Wustermark das neue Schulzentrum Elstal – die Sporthalle ist bereits fertig –, sodass mehr Schüler und Hallennutzer über die Bahnhofstraße kommen. Zwei Bushaltestellen werden dort gerade eingerichtet. Nicht zu vergessen ist die enorme Entwicklung des Designer Outlet selbst. 2020 wurden mehr als drei Millionen Besucher gezählt. Viele Berliner kommen nicht mit dem Auto, sondern nutzen die Bahn. Dann geht es entweder per Bus zum Center oder sie gehen zu Fuß.

Förderprogramme sind befristet

Diese Argumente sprechend dafür, dass die Gemeinde Wustermark den Lückenschluss beim Geh-und Radweg vollzieht. Und die Chance scheint sich jetzt, trotz der nicht gerade rosigen Haushaltslage, zu ergeben. Bauamtsleiter Wolfgang Scholz hatte bei einem Gespräch mit Vertretern des Landesbetriebes Straßenwesen erfahren, dass noch Projekte für das Förderprogramm „Radwegbau“ gesucht würden. Aber: „Coronabedingt ist die Förderung für den Ausbau des Radwegnetzes vom Bund befristet bis Ende 2023. Ob dieses Programm fortgeführt wird, ist nicht bekannt. Auch die Landesmittel des Förderprogramms für den Ausbau kommunaler Straßen werden wegen Corona reduziert.“ Deshalb sei Eile geboten, weil der Lückenschluss in Elstal noch nicht im Haushaltsplan der Gemeinde enthalten ist.

Nach ersten Berechnungen würde die Baumaßnahme etwa 617 000 Euro kosten. Mögliche Zuwendungen des Landes Brandenburg wären 458 000 Euro, der kommunale Eigenanteil Wustermarks läge bei 159 000 Euro – plus rund 37 000 Euro Planungskosten. Die Verwaltung schlägt vor, den nötigen Eigenanteil aus der Tiefbaumaßnahme „Kreuzungsausbau Ernst-Walter-Weg/Gartenstraße/Karl-Liebknecht-Platz“ in Elstal zu nehmen und diese Bauarbeiten zurückzustellen. Immer vorausgesetzt, dass eine Förderung genehmigt wird. Diesem Vorschlag hat der Elstaler Ortsbeirat bereits zugestimmt. Die Fachausschüsse beraten dazu noch, unter anderem der Bauausschuss am kommenden Dienstag ab 18.30 Uhr.

Verbindung nach Ketzin und Nauen

Die Vorteile des Lückenschlusses liegen laut Verwaltung auf der Hand und beziehen sich nicht nur auf die Elstaler oder die Shopping-Kunden des Outletcenters. „Über die Kreisstraße 6304 und entlang der Kreisstraße 6305 besteht dann eine Radwegverbindung über die Landesstraßen 862 und 204 in Richtung Ketzin und Potsdam“, so Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. In die andere Richtung gebe es über das gemeindliche Radwegnetz bis Wernitz, entlang der Bundesstraße 5 und den Havellandradweg eine Verbindung bis Friesack.

Und es würde sowohl für Fußgänger als auch Radfahrer eine durchgehende Wegeverbindung zwischen den B 5-Knotenpunkten „Olympisches Dorf“ und „Elstal“ geschaffen. Zumal der Landesbetrieb Straßenwesen 2022 plant, den Radweg an der B 5 vom Knotenpunkt „Elstal“ über den Knotenpunkt „Olympisches Dorf“ zum Knotenpunkt „Rohrbeck“ von 2 auf 2,50 Meter zu verbreitern, so Scholz.

Von Jens Wegener