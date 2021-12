Die Firma Baywobau will in der Elstaler Heidesiedlung sechs Mehrgeschosser bauen. Doch obwohl Mietwohnungen in der Gemeinde Wustermark gebraucht und gewünscht sind, haben die Gemeindevertreter die Baupläne des Investors abgelehnt. Un d das hängt mit Stellplätzen zusammen.