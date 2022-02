Elstal: Das Herzstück der Döberitzer Heide wächst

Elstal

Das künftige Natur-Erlebniszentrum ist nicht irgendein Bauvorhaben am Elstaler Eingang zur Döberitzer Heide, hinter dem ehemaligen Kasernengelände an der B 5. „Hier entsteht das Herzstück der Döberitzer Heide“, sagt Michael Meier und fügt gleich hinzu: „Ich bin stolz darauf, was wir in engem Zusammenwirken mit dem Land Brandenburg in Sachen Natur- und Landschafts- und Artenerhalt hier schon geschaffen haben und noch schaffen werden.“

Der Vorstandsvorsitzende der Heinz-Sielmann-Stiftung steht mitten in einer Halle der ehemaligen Kommandantur des sowjetischen Militärs, in der einst Panzer standen und von dort auf den früheren Truppenübungsplatz geschossen haben. „In dieser Halle wird eine interaktive Ausstellung inklusive einer riesigen Videowand eingerichtet, die sich mit dem Thema Biodiversität befasst. „Wir wollen, multimedial aufgearbeitet, zeigen, welche Tier- und Pflanzenarten es in der Heide gibt und was die Sielmannstiftung unternimmt, um diese zu erhalten“, so Michael Meier.

Eine App als Orientierung in der Heide

Dazu werde eine App entwickelt, die den Gästen per Smartphone die Interaktion zu den Inhalten der Ausstellung ermöglicht. Draußen im Gelände versorgt die App Naturinteressierte mit Informationen zum jeweiligen Gebiet, das sie gerade besuchen. Mehr Wissen über die ökologischen Zusammenhänge und die Artenvielfalt intensiviere und erweitere das Naturerlebnis vor der eigenen Haustür, so der Stiftungschef.

Die Fassade des alten Kommandantur wird verändert Quelle: Jens Wegener

Damit das alles technisch funktionieren kann, muss das Funknetz in der Heide ausgeweitet werden. „Die Telekom wird einen Funkmast errichten, was nicht nur für die App wichtig ist, sondern auch die Sicherheit in der Heide erhöht“, so Meier. Denn immer wieder gebe es Wanderer und Pilzsammler, die sich verirren und nicht das Handy nutzen können, um wieder auf die Wege zurückfinden, weil kein Funknetz existiere.

Im August 2023 soll des Natur-Erlebniszentrum fertig sein

Baulich wird sich in den nächsten anderthalb Jahren – im August 2023 soll das Gebäude fertig sein –, der bisherige Baukörper verändern. Vor allem muss aus energetischen Gründen die alte Holzfassade erneuert werden. Der Strombedarf des künftigen Erlebniszentrums soll mit einer auf dem gesamten Dach installierten Photovoltaikanlage erzeugt werden, für die nötige Wärme innen werde eine Luft-Wärme-Heizung sorgen.

In die alte Panzerhalle kommt die Ausstellung. Quelle: Jens Wegener

In dem zweistöckigen Mittelteil und in einer der seitlichen Hallen sollen Seminarräume, die auch für Vorträge und Veranstaltungen mit Schulklassen genutzt werden könne, sowie Büros für die 35 Mitarbeitenden der Heinz-Sielmann-Stiftung entstehen. „Damit wären dann alle in Brandenburg tätigen Stiftungsbeschäftigten an einem Standort vereint, die bisherigen gemieteten Räume in Elstal „Unter den Kiefern“ und im Dyrotzer Ring würden aufgegeben, sagt Meier.

Die Schrift an den Wänden deutet noch auf die frühere Nutzung hin. Quelle: Jens Wegener

Bei der Finanzierung des Vorhabens hatte sich im Vorfeld noch etwas geändert. „Wir tragen jetzt die Baukosten in Höhe von etwa 4,8 Millionen Euro selbst“, erklärt der Stiftungsvorstand. Kosten für die Ausstattung und die Außenanlagen kommen hinzu.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fördermittel werden anders eingesetzt

Ursprünglich hatte die Stiftung im Juli 2020 einen Förderbescheid über 3,4 Millionen Euro vom Land Brandenburg für den Bau bekommen. Doch in dem knappen vorgegeben Zeitrahmen für die Verwendung der Fördermittel sei es nicht möglich gewesen, das Projekt umzusetzen, so Michael Meier. „Aber dank einer langjährigen Zusammenarbeit mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg ist es gelungen, diese Fördermittel für die Döberitzer Heide zu erhalten. Das Geld kann die Stiftung nun für die ’Offenlandpflege und die Wiederbelebung von FFH-Arealen in der sogenannten Wüste verwenden’.“

Von Jens Wegener