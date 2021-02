Elstal

Eines Nachts, rund zwei Wochen sei es her, träumte Jutta Schröter vom Wustermarker Bürgermeister Holger Schreiber. „Es war ein dienstlicher Traum“, wie sie lachend erzählt. Am Tag sei sie böse auf ihn gewesen, weil sich in der Brieselanger Tafel so viel getan hätte. Sie selbst arbeitet ehrenamtlich bei der Nauener Tafel in Elstal. Und hier seien manche Probleme groß.

Als sie sich schlafen legte, dann der Traum, in dem sie mit Holger Schreiber (parteilos) über die Zukunft der Nauener Tafel in Elstal sprach. Als sie aufwachte, dachte sie daran, den Traum wahr werden zu lassen und ihn wegen der Tafel zu kontaktieren. Tagsüber fuhr sie dann auch zur Tafel, um bedürftigen Menschen zu helfen und ihnen Lebensmittel zu geben.

Wie so oft, öffnete sich dann die Tür des kleinen Flachbaus – es war der Bürgermeister Holger Schreiber, der mit Jutta Schröter über die Zukunft der Tafel sprechen wollte. Im echten Leben, nicht in einem Traum.

Nächstes Jahr könne man auch mehr Essen anbieten

„In der Nauener Tafel in Elstal kümmern sich die Menschen um unsere Bürger, deshalb müssen wir als Verwaltung schauen, wie wir ihnen helfen können, nicht andersherum“, sagt Schreiber. Am heutigen Donnerstag traf er sich dann erneut mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tafel, um zu besprechen, was sie benötigen.

Jede Woche kommen rund 45 Menschen zur Elstaler Essensausgabe, um sich Lebensmittel abzuholen. Quelle: Steve Reutter

Seit vier Jahren gibt es die Tafel nun schon am Standort in Elstal. Doch bisher musste man sich das Haus mit dem dortigen Jugendclub teilen. „Das war und ist für beide Seite nicht zufriedenstellend“, sagt Holger Schreiber. Fest steht seit längerem nun schon, dass der Jugendclub im kommendem Jahr ins Olympische Dorf zieht.

„Vermutlich im ersten Halbjahr des neuen Jahres“, sagt der Bürgermeister. Für zehn Jahre habe man dort 240 Quadratmeter angemietet. Dann hätte die Tafel das Gebäude für sich alleine. „Es wäre wunderbar, wenn wir die Räume für uns hätten. Wir hätten weiteren Platz, um noch mehr Spenden für die Menschen anzunehmen“, sagt Jutta Schröter.

Dann würde sich der Platz in dem Gebäude von rund 35 Quadratmeter auf 70 Quadratmeter verdoppeln. Aktuell müsse man vor allem donnerstags sämtliche Lebensmittel, Getränke und Klamotten eilig in einem der hinteren Räume verstauen, damit der Jugendclub einen Raum für sich hat. Bürgermeister Holger Schreiber sagt aber, dass er noch mehr für die Tafel tun möchte.

Bis zu 100.000 Euro können die Maßnahmen kosten

Bei dem Gespräch Donnerstag etwa hieß es vonseiten der Tafel, dass man dringend einen Schuppen benötige. „Letztens standen zehn bis 15 Tüten vor der Tür“, sagt Jutta Schröter. Dabei handele es sich um vermeintliche Spenden, oft sei es Essen, das häufig aber einfach nicht mehr gut sei und nicht genutzt werden könne. Vor allem, weil es in Tüten vor der Tür der Tafel nicht vor Wind und Wetter geschützt sei. Ein überdachtes Häuschen könne hier die Lösung sein. „Das sehe ich als absolut machbar an“, sagt Holger Schreiber dazu.

„Wir wollen uns mit der Tafel abstimmen und bis zum Herbst ein Konzept haben, wie wir das Gebäude schöner und besser nutzbar machen können. Das Geld werden wir dafür haben“, sagt der Bürgermeister. Er selbst dachte noch an eine neue Toilette, weil die jetzige sehr alt sei. Auch die Lampen müssten neu gemacht werden. Dazu sollen womöglich ein neuer Herd und ein Backofen kommen.

Die Mittel dafür sollen im nächsten Haushaltsplan mit eingebracht werden, gegebenenfalls erhalte man aufgrund des sozialen Charakters der Einrichtung gar Fördermittel. Holger Schreiber selbst plant mit Kosten „von 50 000 Euro bis 100 000 Euro. Oft weiß man gar nicht, wie viel so etwas kosten kann“, sagt er. Drei ehrenamtliche Mitarbeiter der Nauener Tafel versorgen andere Menschen in Elstal. Pro Woche kämen rund 45 Menschen, die das Angebot und die Hilfe dankbar und gerne annehmen, zu ihnen. Montag und Dienstag habe man aktuell für sie geöffnet. „Wir sind wie eine große Familie“, sagt Jutta Schröter.

Ein zusätzlicher Tag, an dem Essen ausgegeben wird

Denn die Arbeit sei weit mehr als nur das reine Ausgeben von Essen. „Die Menschen wollen auch mal ein Wort loswerden, hier etwas Zeit verbringen und sich unterhalten“, weiß der 57-jährige Elstaler Michael Speer. Vor fünf Jahren sei er selbst regelmäßig als Kunde bei der Tafel gewesen. Und er ist geblieben. Seit vier Jahren engagiert er sich zusammen mit Jutta Schröter und Irene Pflügge in der Tafel.

Irene Pflügge, Michael Speer und Jutta Schröter engagieren sich seit Jahren ehrenamtlich. Sie sind die Gesichter hinter der Elstaler Essensausgabe. Quelle: Steve Reutter

Ziel sei es, wenn man die Räume des Gebäudes im kommenden Jahr alleine betreiben kann, an einem zusätzlichen Tag Essen an Bedürftige auszugeben. Vermutlich werde das dann der Donnerstag sein. Und wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, „möchten wir auch wieder eine Begegnungsstätte werden“, sagt Michael Speer. Die Menschen, die zur Tafel kommen, sollen sich wohlfühlen und gerne kommen. Denn noch immer würden sich zu viele Menschen schämen oder unsicher sein. „Aber es ist nichts Schlimmes, die Hilfe anzunehmen“, sagt er.

Oft verwandle sich die Tafel gar in einen Trödelbasar oder es gibt einen Weihnachtstreff. Das Engagement der drei möchte Bürgermeister Holger Schreiber aber auch nicht ungesehen lassen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„ Sie leisten eine enorme ehrenamtliche Arbeit. Und sie alle sind Menschen, die sich nicht in den Vordergrund stellen und laut brüllen. Sie halten sich oft im Hintergrund und sind total bodenständig“, sagt er. Es dürfe aber nicht passieren, dass man sie deshalb vergesse. Woche für Woche tun sie Gutes für andere, aber nun seien sie mal dran.

Von Steve Reutter