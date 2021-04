Elstal

80 000 Euro stehen in diesem Jahr für den Umbau im Innern der Elstaler Friedhofskapelle bereit. Im Folgejahr könnten es 120 000 Euro für andere Vorhaben auf dem einzigen kommunalen Friedhof der Gemeinde Wustermark sein. Vorausgesetzt die Gemeindevertreter stimmen am 4. Mai den Vorschlägen der Verwaltung zu und legen die Prioritätenliste für die Sanierung des Friedhofes fest. Der Elstaler Ortsbeirat hat sich bereits dafür entschieden.

Die Kapelle ist der erste Schritt

Unstrittig und lange geplant ist, den Friedhof aufzuwerten. Dazu war Ende vergangenen Jahres eine Bürgerbeteiligung in Form eines Workshops vorgesehen, doch Corona machte das unmöglich. Das soll aber nachgeholt werden. „Wir werden eine Möglichkeit finden, die Einwohner zur Wegeführung auf dem Gelände und zur Auswahl der Toilettenanlage zu befragen“, so Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) in der Elstaler Ortsbeiratssitzung.

Viele Wege sind Sandpisten. Quelle: Jens Wegener

Zunächst aber geht es um die Kapelle. Die ist außen schon saniert worden. Jetzt stehen folgende Arbeiten an: die Erneuerung der Elektroverteilung und der Elektroinstallation, eine neue Beleuchtung des Altarraumes, die Umstellung auf moderne Leuchtmittel, die Aufarbeitung der Sitzbänke inklusive einer Infrarotheizung, Schutz gegen Schädlingsbefall, der Abbruch des Ofens, die Ergänzung des Fußbodenbelages, die Verkleidung der Elektroverteilung sowie Malerarbeiten.

Wegekonzept wird erstellt

Im nächsten Jahr soll zudem ein neues Wegekonzept realisiert werden, um die unbefestigten Trampelpfade zu beseitigen, den Zugang zu den Grabstellen grundsätzlich zu erleichtern und die Unfallgefahr zu senken.

Die Kapelle wird jetzt innen saniert. Quelle: Jens Wegener

Die Pläne sehen vor, einen Rundparcours, abgehend von dem vorhandenen Mittelweg, in südöstlicher und nordwestlicher Richtung zu schaffen. Dann könnten beim Anlegen eines Grabes die Abstände zur Bordanlage angepasst werden und ein einheitliches Gesamtbild entstehen.

Die zu pflasternde Fläche im südöstlichen und nordwestlichen Bereiches des Friedhofes beträgt etwa 560 Quadratmeter zuzüglich 570 Meter Einfassung der Gehwege, der Urnengrabstelle und des Soldatengrabes mit Bordsteinen aus Granit.

Eine neue Bestattungsform – halbanonyme Gräber – soll möglich sein, sowohl auf einer Gemeinschaftsanlage für Urnen als auch auf einem Gemeinschaftsgrabfeld. Geplant ist der Standort im Birkenwäldchen – rechts vom Eingang. Bei beiden Formen befinden sich die Gräber unter einer Rasenfläche. Die halbanonymen Gräber werden eingefasst. Hinzu kommen ein kleiner Zaun und ein Tor, das für eine Beisetzung geöffnet wird. „In diesem Bereich müsste ein Gedenkstein mit den Namen der Verstorbenen aufgestellt werden. Angeraten wird außerdem ein Platz zum Niederlegen der Blumen oder Grablichter und eine Sitzgelegenheit zum Verweilen“, so René Karsch von der Gemeindeverwaltung.

Die Toilettenfrage ist noch nicht geklärt

Für die Herstellung der Flächen sei es nötig, einige Bäume und Wurzelwerk von bereits gefällten Bäumen zu entfernen. Alternativen bestünden laut Verwaltung nicht. Das jedoch kann Sandra Schröpfer, Fraktionschefin der Linken, nicht akzeptieren. Im Ortsbeirat Elstal merkte sie an: „Wir sollen alles versuchen, um die Bäume zu erhalten und die Wege gegebenenfalls anders anzulegen.“

Entschieden werden muss über die Art der WC-Anlage. Zur Auswahl stehen Chemietoiletten mit Fäkalientank oder Frischwassertoiletten mit Trink- und Schmutzwasseranschluss, als mobile oder fest installierte Form. Bei der Frischwasservariante gibt es auch eine behindertengerechte Lösung. Jeweils sind ein Kauf oder eine Miete möglich. „Ich favorisiere den Kauf und die Frischwasservariante, auch wenn das die teuerste Lösung wäre“, sagte Matthias Kunze (SPD). Elstals Ortsvorsteher Oliver Kreuels (CDU) gab zu bedenken, dass „bei einer Frischwassertoilette, die für jedermann zugänglich ist, der Vandalismus programmiert ist.“

Zum Standort der Toiletten hat die Verwaltung zwei Vorschläge gemacht: Entweder links vom Haupteingang oder im Verbindungsweg zwischen Friedhof und Kita Sonnenschein.

In den letzten Jahren hat die Gemeinde die beiden Zufahrtsstraßen zum Friedhof in Ordnung bringen lassen. Die Gartenstraße und die Friedhofstraße wurden saniert.

Von Jens Wegener