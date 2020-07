Elstal/Berlin

Die Immanuel Albertinen Diakonie trauert um Udo Schmidt. Der langjährige Geschäftsführer der Immanuel Diakonie und zuletzt der Immanuel Albertinen Diakonie, ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren verstorben. Erst im September 2019 war Udo Schmidt in den Ruhestand verabschiedet worden.

In den Jahren ab 1991 war Udo Schmidt maßgeblich an der Übernahme und Entwicklung mehrerer Kliniken, Pflegeheime, Hospize, Beratungsstellen, Dienstleistungsgesellschaften sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen beteiligt.

Anzeige

11 Millionen Euro investiert in Elstal

Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Neu- und Umbauten von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen realisiert, darunter der Neubau des Seniorenpflegezentrums in Elstal, das im Juni 2019 eröffnet wurde. Rund 11 Millionen Euro hat die Immanuel Albertinen Diakonie in den Komplex investiert, in dem jetzt ältere Menschen die letzte Zeit ihres Lebens verbringen können. 2008 hatte die Immanuel Diakonie bereits die 102 behindertenfreundlichen und barrierefreien Wohnungen vom Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Elstal übernommen.

Von Jens Wegener