Zehntklässler sind wieder da: So lief ihr erster Tag an der Oberschule

Elstal

Montagmorgen 7.45 Uhr. Es ist kein normaler Montagmorgen, zumindest nicht für die Lehrer und Zehnklässler der Sielmann-Oberschule in Elstal. Nach langer Corona-Pause kommen die knapp 90 Mädchen und Jungen wieder zur Schule, um sich auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten.

Bevor sie aber ins Schulgebäude dürfen, steht die Desinfektion der Hände an. Das übernehmen die amtierende Schulleiterin Karsta Höft und Hausmeister Frank Machwitz. „Schon auf dem Schulhof haben wir die drei zehnten Klassen geteilt, für jede einen Bereich abgesteckt, in dem die Schüler sich in der Pausen aufhalten sollen. Das kontrollieren jeweils zwei Lehrkräfte pro Klasse“, erzählt Karsta Höft.

Anzeige

Abstand halten gilt auch auf dem Pausenhof. Quelle: Jens Wegener

Weitere MAZ+ Artikel

Vor gut einer Woche hätten die Vorbereitungen auf die Rückkehr der zehnten und der neunten Klassen, die ab 4. Mai kommen, begonnen. „Wir haben es so organisiert, dass die drei zehnten Klassen jeweils eine Etage für sich haben, auch eine extra Toilette, und maximal elf Schüler in einem Raum sind“, erzählt die Schulleiterin. In den Klassenräumen gibt es jeweils ein Handwaschbecken und Desinfektionsmittel. Auch die Tische der Schüler werden nach jedem 90 Minuten-Block abgewischt, genauso wie Türklinken, dafür sind extra Lehrer verantwortlich“, sagt Höft.

Klebebänder weisen den Weg

Überall auf den Fußböden weisen Klebebänder den richtigen Weg zum Klassenraum oder zum Pausenhof. Es herrscht Einbahnstraßenverkehr, sogar für die Lehrer. Sie können nur durch eine Tür ins Lehrerzimmer rein und müssen aus einer anderen raus. Überall im Schulgebäude hängen zudem Zettel mit Hygienebestimmungen und Abstandswarnungen.

Die Schüler erfahren, in welchen Raum sie müssen. Quelle: Jens Wegener

Um 7.55 Uhr wird die Klasse 10a reingerufen. Im vorgeschriebenen Abstand bekommen die Schüler nach und nach die Hände eingesprüht, bevor eine Lehrerin jedem mitteilt, in welchen Raum er muss. Es klappt. Auch die Nachzügler kommen nicht um die Desinfektion herum. Für einen Lacher im Eingangsbereich sorgt Lucas. Der hat sich aus Sicherheitsgründen einen Zollstock mitgebracht. „Damit kann ich messen, ob die Abstände eingehalten werden“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht.

Ein Klassenraum der 10c. Quelle: Jens Wegener

Schwerpunkte sind Mathe, Deutsch und Englisch

Einige Minuten später sind die Schüler alle im Haus verteilt. In der 10c belehrt Lehrerin Elke Barz ihre Schützlinge über alle Hygienevorschriften. „Das machen wir in allen Klassen“, ergänzt Karsta Höft. Dann beginnt der Unterricht. Bis in gut 14 Tagen die Prüfungen anstehen, sollen die Schwerpunkte auf Mathe, Deutsch, Englisch und Chemie gelegt werden. „Wenn die neunten Klassen hinzukommen, haben wir festgelegt, dass die dienstags und donnerstags in der Schule sein werden und die zehnten Klassen an den anderen drei Tagen“, so Karsta Höft.

Eines aber gilt für alle: Jeden Morgen werden am Eingang die Hände desinfiziert.

Von Jens Wegener