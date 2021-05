Elstal: Die dritte Säule mit historischen Fakten steht

Elstal

Eines der Fotos auf der neuen Stele des Vereins Historia Elstal zeigt das originale Filmplakat zu dem Western „Die glorreichen Sieben“. Was auf den ersten Blick unverständlich erscheint und die Frage aufkommen lässt, was die Geschichte Elstals mit diesem Film aus den 60er-Jahren zu tun hat, ist leicht erklärt: „Es gab in Elstal bis 1969 ein Kino, in der heutigen Turnhalle in der Rudi-Nowack-Straße. Dort lief unter anderem dieser Film“, erklärte Vereinsmitglied Tobias Bank. Mittwochabend hat der Verein Historia die inzwischen dritte Säule mit Fakten zur Geschichte der Gemeinde Wustermark aufgestellt.

Vereinsvorsitzender Werner Moschall bedankte sich bei Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) für die finanzielle Unterstützung: „Die Stele hat rund 3000 Euro gekostet. Wir haben dafür den Zuschuss, den die Gemeinde an ortsansässige Vereine jährlich ausreicht, genutzt.“ Das Fundament haben Mitarbeiter des Wustermarker Bauhofes hergestellt.

Einige Fotos haben Elstaler rausgesucht

Der Standort im Ernst-Walter-Weg sei ausgewählt worden, weil es in dem Bereich viele für Elstal geschichtsträchtige Gebäude gab und gibt, so Tobias Bank. Neben dem Kino und dem Uhrengeschäft der Familie Kunze befindet sich dort das Haus, in dem bis 1945 der frühere Zahnarzt Kilian Vogel wohnte, über dessen Schicksal nach dem Krieg nichts bekannt sei, so Bank. Nach 1945 sollen in dem Gebäude Offiziere der Roten Armee untergebracht worden sein. Gewürdigt wird auf der Stele auch das Wirken von Ernst Walter, der von den Nazis in einem Konzentrationslager bei Hennigsdorf umgebracht wurde.

Die Texte und geschichtlichen Fakten haben die Historia-Vereinsmitglieder Tobias Bank und Eckhard Bärensprung zusammengestellt. Die Fotos sind zum Teil von Elstalern zur Verfügung gestellt worden. Und eine Überraschung gab es Mittwochabend auch noch: „In diesem Jahr werden wir eine vierte Stele, auch in Elstal, aufstellen“, verkündete Werner Moschall.

Die erste Säule wurde kurz vor dem 100. Geburtstag Elstals im September 2018 am Karl-Liebknecht-Platz installiert. Sie informiert über die Geschichte der Eisenbahnersiedlung, der Kirche, des Karl-Liebknecht-Platzes und über Karl-Liebknecht, zu dessen Wahlkreis Anfang des 20. Jahrhunderts (es ging um den Einzug in den Reichstag) neben Potsdam und Spandau auch das Osthavelland gehörte. Unter anderem in Elstal hat er Reden gehalten.

Zweite Säule steht in Dyrotz

Im Juli 2020 kam in Dyrotz die zweite Stele hinzu. Sie erinnert an die 8000 Soldaten, die während des Ersten Weltkrieges im Lager Dyrotz untergebracht waren. Von den Überresten des Lagers ist heute nichts mehr zu sehen. Aber der originale Findling, der 1914 bei der Eröffnung des Lagers verwendet wurde und eine Inschrift trug, ist wiedergefunden worden und liegt jetzt neben der Stele.

