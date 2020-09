Elstal

Für Sedat Payam, seine Frau Özlem Celik und die drei Kinder Esra (6), Melek (4) und Azad (2) war es ein bewegender Moment, als Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber ihnen Donnerstagnachmittag einen symbolischen goldenen Schlüssel für ihr neues Zuhause im Olympischen Dorf in Elstal übergab. Mehr als zwei Jahre hatte die Familie aus Wusterhausen (Kreis Ostprignitz-Ruppin) nach einer geeigneten Wohnung gesucht, erzählte Özlem Celik.

Zur Galerie Erstes Townhaus im Olympischen Dorf

„Für die Gemeinde Wustermark und den Ortsteil Elstal ist es ein historischer Moment“, so der Bürgermeister. Sieben Jahre nach den ersten Überlegungen, die Ruinen im Olympia-Dorf von 1936 wieder zum Leben zu erwecken, sei ein wichtiger Schritt geschafft. Holger Schreiber erinnerte an die vielen Ideen und Pläne, die es seit der Wende für das 55 Hektar große Areal gab, die alle verworfen werden mussten. Bis schließlich die Terraplan Baudenkmalsanierungsgesellschaft aus Nürnberg gemeinsam mit der Gemeinde Wustermark das Projekt „G.O.L.D. – Gartenstadt Olympisches Dorf 1936“ mit Hilfe von Bundesfördermitteln realisieren konnte.

Die neuen Wustermarker

Jetzt sind die ersten beiden Townhäuser „ Rio de Janeiro“ und „ London“ im inneren Ring fertig. Familie Payam bewohnt ab 1. Oktober die Wohnung 2b in „ Rio de Janeiro“. „Eine zweite Wohnung wird auch zeitnah bezogen von einer Wohngemeinschaft aus jungen Leuten, die in Berlin arbeiten“, sagte Anja Reinsperger. Sie kümmert sich um die Vermietungen für Terraplan. In der nächsten Woche wird die dritte Wohnung vergeben an eine Familie, die aus Südafrika kommt. Im Zuge von Corona habe es einige Verzögerungen bei Vermietungen gegeben, weil kaum Besichtigungen möglich gewesen seien. „Jetzt läuft wieder alle halbwegs normal“, so Reinsperger.

Miete liegt bei 10 Euro kalt

Insgesamt gibt es im inneren Ring acht Townhäuser mit jeweils sieben Wohneinheiten. Es handelt sich um Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen zwischen 115 und 120 Quadratmetern. „Die Kaltmiete liegt im Moment bei 10 Euro je Quadratmeter, wobei sich der Preis mit der weiteren Fertigstellung der anderen Gebäude im Olympischen Dorf auf 12,50 Euro erhöhen wird, so Reinsperger. Zu jeder Wohnungen gehören zwei Stellplätze, eine kleine Terrasse und ein Schuppen für Fahrräder oder Kinderwagen. Es liegt Glasfaserkabel für schnelles Internet an. Wenn die beiden ersten Townhäuser voll belegt sind, soll es im nächsten Jahr einen sportlichen Wettkampf zwischen den Bewohnern geben, Näheres will Anja Reinsperger noch nicht verraten. Zur Einstimmung darauf hat Gerhard Trubel von Terraplan allen Familienmitgliedern von Sedat Payam schon mal eine Goldmedaille überreicht.

365 Wohnungen im ersten Bauabschnitt

Mit den neuen und ersten Bewohnern im Olympischen Dorf steigt die Einwohnerzahl in Wustermark aktuell auf 9846, im Ortsteil Elstal auf 4556. Für die Grundschule Wustermark wird die sechsjährige Esra angemeldet, sagte Mutter Özlem Celik, die derzeit Hausfrau ist. Elstals Ortsvorsteher Oliver Kreuels bot der Familie seine Hilfe an, wenn es Fragen gibt. Und er gab den Tipp, die beiden Kita-Plätze für Melek und Azad schnell zu beantragen.

Im ersten Bauabschnitt entstehen bis 2022 etwa 365 Wohnungen. Vorgesehen sind auch Wohnungen mit Betreuungsangebot, eine Begegnungsstätte, eine Tagespflegeeinrichtung, eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke und ein Freizeittreff.

Plattenbauten werden auch saniert

Der Bebauungsplan für den zweiten Abschnitt umfasst die Neubauten an der oberen Aue, das Quartier mit denkmalgeschützten Walmdachhäusern, das Quartier am ehemaligen Offizierskasino, Parkplätze, ein Parkhaus und die ehemaligen Plattenbauten. Auf ihrem Grundstücksteil will Terraplan etwa 240 Wohnungen in den sanierten Plattenbauten schaffen.

Von Jens Wegener