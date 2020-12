Elstal: Diebe machen sich an Baucontainern zu schaffen

Elstal

Aus einem auf einer Baustelle im Wustermarker Ortsteil Elstal stehenden Container stahlen Unbekannte am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Sonnabend (12. Dezember), 16 Uhr bis Sonntag (13. Dezember), 15.50 Uhr diverse Werkzeuge und Baustoffe. Die Einbrecher hatten die Umzäunung des komplett umfriedeten Geländes überwunden und sich durch gewaltsames Öffnen der Tür Zutritt ins Innere des Baucontainers verschafft. An der Tür eines weiteren Containers wurden ebenfalls Schäden festgestellt. Es gelang den Dieben aber nicht diesen zu öffnen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Am Sonntagnachmittag informierte Polizisten suchten nach Spuren und nahmen Strafanzeige auf.

Von MAZonline