Elstal: Diese Häuser im Olympischen Dorf sind schon bewohnt

Für Familie Payam aus Wusterhausen und die Gemeinde Wustermark war es ein einschneidendes Ereignis. Ende September 2020 bekamen Vater, Mutter und drei Kinder den Schlüssel für ihre Wohnung im Reihenhaus „Rio de Janeiro“ von Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber. Sie waren die ersten Mieter im Olympischen Dorf in Elstal.

Inzwischen ist die Familie längst nicht mehr allein, links und rechts um sie herum ist Leben eingezogen. Aktuell haben zwei gerade fertig gestellte Mehrfamilienhäuser am Grünen Ring erste Bewohner gefunden. Was den Geschäftsführer der Terraplan Baudenkmalsanierungsgesellschaft Erik Roßnagel zu einem ersten Fazit kommen lässt: „Das integrative Konzept mit Wohnungen für Jung und Alt, Singles und Familien, Sportler und Bewegungsmuffel geht auf.“

Im alten Speisehaus der Nationen entstehen Eigentumswohnungen. Quelle: Terraplan

Umbau läuft seit sieben Jahren

Sieben Jahre läuft jetzt der Umbau des ehemaligen Olympischen Dorfs. Terraplan konnte dank der Unterstützung der Gemeinde Wustermark das Projekt „G.O.L.D. – Gartenstadt Olympisches Dorf 1936“ und mit Hilfe von Bundesfördermitteln in Angriff nehmen.

Seit Januar 2019 wird das unter Denkmalschutz stehende Speisehaus der Nationen saniert. Zusammen mit den Reihen- und Mehrfamilienhäusern am Jesse-Owens-Ring entstehen im ersten Bauabschnitt des Olympischen Dorfs rund 365 Wohnungen.

Blick in einer der Wohnungen. Quelle: Terraplan

„Das Olympische Dorf schafft Wohnraum für Wustermarker und Neu-Wustermarker. Neben Wohnungen und Reihenhäusern von 45 bis 200 Quadratmeter sind im ersten Bauabschnitt noch Wohnungen mit Betreuungsangebot, eine Begegnungsstätte, Tagespflege, Wohngemeinschaft für Demenzkranke und ein Ortsteiltreffpunkt für die Gemeinde vorgesehen“, sagt Roßnagel.

Alle Reihenhäuser sind bewohnt

Die Reihenhäuser seien alle fertig und bewohnt. Auch die ersten Wohnungen wurden bezogen. „Analysiert man die Bewohner nach Berufsgruppen ist festzustellen, dass neben einem Busfahrer und einem Lageristen auch eine Krankenpflegerin und eine Lehrerin hier ein Zuhause gefunden haben. Und ein Streifenpolizist wohnt neben einem Hochschulprofessor“, so Roßnagel. Das soziodemokratische Spektrum sei breit: Arbeiter, Angestellte und Führungskräfte wohnen inzwischen auf dem Areal. „An der Unterschiedlichkeit der Berufe wird erkennbar, dass das Ziel, ein Quartier für alle zu schaffen, erreicht wird.“

Die Reihenhäuser rechts sind bewohnt. Quelle: Terraplan

Als Ursache sieht Terraplan die breite Angebotspalette an Haus- und Wohnungsarten und -größen. Im Olympischen Dorf gibt es die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und das Reihenhaus mit fünf Zimmern für eine Familie mit drei Kindern. Alleinerziehende können kleine Drei-Zimmer-Wohnungen mieten. Im Speisehaus und Haus Central reicht die Spannbreite der 123 Wohnungen, die alle verkauft sind, von normalen Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, über ein Loft für Kreative bis zum luxuriösen Penthouse mit Blick fast bis zum Berliner Olympiastadion.

Betreutes Wohnen kommt noch

„Bald sind weitere Mehrfamilienhäuser, betreute Wohnungen und die Wohngemeinschaft für Senioren und Demenzkranke fertiggestellt. Gemeinschaftsbereiche im Speisehaus der Nationen und in den Außenanlagen bieten als Begegnungsstätten Raum für Austausch und Kommunikation über das Olympische Dorf hinaus“, sagt der Terraplan-Chef.

Das Engagement der Nürnberger Baudenkmalsanierungsgesellschaft geht in Teilen des zweiten Bauabschnittes weiter. Geplant sind Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit 50 bis knapp unter 100 Quadratmeter für generationsübergreifendes Wohnen, unter anderem in den umzubauenden Blockbauten. Um den Lärmschutz zu erhöhen, sollen neue Gebäude in der einen Reihe der Blockbauten und der B 5 entstehen. In einer dieser Zwischenbauten sind Räume für Gewerbe und Arztpraxen möglich. „Die beiden anderen sind derzeit für sozialen Wohnungsbau vorgesehen“, so Erik Roßnagel. Geförderte Wohnungen mit ermäßigten Mieten würden das Angebot erweitern, damit für jeden Geldbeutel eine Wohnung dabei sei.

Zweiter Abschnitt steht bevor

Neben Wohnungen in den ehemaligen Blockbauten plant Terraplan einen Anlaufpunkt für das Quartier mit einer Ausstellungsfläche. Außerdem soll eine grüne Lunge zum Erholen, Spazierengehen und Spielen entstehen. Zur Umsetzung dieser Planung bedarf es aber noch der Beschlüsse der Gemeinde Wustermark.

Terraplan lädt für den 12. September ab 11 Uhr ins Olympische Dorf zum Tag des offenen Denkmals ein. Führungen werden um 11, 12, 13 und 14 Uhr angeboten.

