Marco Habelt sitzt zuhause vor dem Telefon und wartet ungeduldig auf den Anruf der Potsdamer Tierklinik „Anicura“. Der Elstaler ist verzweifelt, genau wie seine Frau und sein dreijähriger Sohn Luca: „Wir wollen unseren Hund zurück haben und hoffen, dass er wieder gesund wird“, sagt Marco Habelt.

Seit neun Jahren gehört die kleine französische Bulldogge Tyson zur Familie Habelt. „Der Hund ist wie unser zweites Kind“, erzählt der 47-jährige Familienvater, der nicht mehr berufstätig ist und eine Erwerbsunfähigkeitsrente erhält. Als er sich am Samstagabend gegen 23 Uhr mit Tyson auf die letzte Gassi-Runde des Tages aufmachte, war mit dem Hund alles in Ordnung. Vom Herderweg gingen die beiden über die Wiese in Richtung Baptisten-Siedlung, Seniorenzentrum der Diakonie und zurück in Richtung Netto-Markt. Etwa 30 Minuten hat die Tour gedauert. „Als wir zurückkamen, zeigte der Hund keinerlei besondere Anzeichen.“

Hund fiel plötzlich von der Couch

„Abends krabbelt der Hund oft unter die Decke bei meiner Frau, so war es auch in der Nacht. Aber am Morgen saß er plötzlich auf der Couch und machte einen apathischen Eindruck. In bin mit ihm raus und er hat drei- oder viermal weißen Schleim gespuckt“, so Habelt. Er habe zunächst gedacht, dass der Hund zu viel Gras gefressen hatte. Doch am Sonntagvormittag fiel Tyson dann auf einmal von der Couch. „Luca hat noch gefragt, was mit Tysi los ist, dann sind wir mit dem Hund sofort in die Klinik nach Potsdam gefahren“, erinnert sich der Elstaler.

Es folgte eine anderthalbstündige Untersuchung des Tieres. „Am Ende hat uns der Arzt gesagt, dass alles auf eine Vergiftung mit Rattengift hindeutet.“ Gegenüber der MAZ wollte sich die Potsdamer Klinik am Montag, trotz der Einwilligung des Halters, zum Zustand des Hundes nicht äußern.

Keine Fälle beim Ordnungsamt gemeldet

Tyson blieb in der Klinik. Zur Sorge um das Tier bekam die Familie am Sonntag schon eine Rechnung über 507 Euro. „Das ist für uns ein Problem, bei meiner kleinen Rente. Zumal ich ja nicht weiß, wie lange der Hund noch behandelt werden muss“, so Marco Habelt.

Am Montag habe man ihm dann mitgeteilt, dass Tyson auch noch eine Art epileptischen Anfall bekommen hatte. „Ich bin innerlich zusammengebrochen und habe nur noch geweint“, schildert Habelt die Situation. Ihrem Sohn können sie die Details gar nicht sagen.

Eine Anzeige bei der Polizei hat Familie Habelt bisher nicht gemacht, weil sie der Meinung ist, dass diese Taten kaum verfolgt würden. Beim Wustermarker Ordnungsamt wurden in den letzten Tagen keine ähnlichen Fälle gemeldet.

Empörung bei Facebook

Im sozialen Netzwerk Facebook ist die Empörung über den vermutlich vergifteten Hund der Elstaler Familie groß. Viele drücken einfach die Daumen, dass der Hund überlebt. Andere fragen, wie es Menschen, die als „Kreaturen“ bezeichnet werden, geben kann, die solche Giftköder auslegen und damit Tieren und vielleicht sogar kleinen Kinder schaden können. Eine Frau merkte an, dass sie in ihrem Garten zwischen ihren Pflanzen kürzlich „seltsame Brocken“ gefunden hatte. Sie konnte sich nicht erklären, was es für Kugeln waren, hat aber auch nichts weiter unternommen.

Wer möglicherweise Ähnliches in den letzten Tagen mit seinem Hund erlebt hat, kann uns schreiben per E-Mail an havelland@maz-online.de

