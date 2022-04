Elstal

Ein Mitarbeiter einer Baufirma bemerkte am frühen Montagmorgen einen Einbruch in einen Baucontainer auf einer Elstaler Baustelle und informierte die Polizei. Unbekannte hatten sich Zutritt zum Inneren des Containers verschafft und diverses Werkzeug gestohlen. Polizisten nahmen eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Von MAZonline