Elstal: Er geht seit 22 Jahren in die selbe Schule

Elstal

Er kennt nicht alle der gut 300 Mädchen und Jungen der Oberschule Elstal mit Namen. Ab er begrüßt derzeit jeden einzelnen, jedem Morgen, weil er am Eingang steht und kontrolliert, ob jeder sich die Hände desinfiziert. „Da kennt man sein Pappenheimer und weiß, welches Gesicht hierher gehört“, sagt Frank Machwitz und lacht. Der 60-Jährige ist das Urgestein an der Heinz-Sielmann-Schule, denn er arbeitet seit 35 Jahren dort als Hausmeister.

Dabei hatte der Elstaler ursprünglich mit diesem Beruf rein gar nichts zu tun. Im Gegenteil: „Handwerklich begabt war ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Ich hatte mir die eine oder andere Sache von meinem Vater Fritz abgeguckt, mehr nicht.“ Alles andere hat Frank Machwitz sich über die Jahre angenommen, er ist praktisch in den Hausmeisterjob reingewachsen, wie er sagt. Und wie. „Auf ihn ist immer Verlass, er ist immer zur Stelle, wenn Not am Mann ist, und er kommt mit den Schülern gut klar“, lobt die amtierende Schulleiterin Karsta Höft.

Er hat Bauzeichner gelernt

Der in Staaken geborene Frank Machwitz, der als Kind auch die heutige Oberschule Elstal, (früher Polytechnische Oberschule), besuchte, entschied sich, Bauzeichner zu werden. „Das kam so, weil meinem Vater als Tischler oft Zeichnungen von den herzustellenden Produkten gemacht hat und ich die immer abgezeichnet habe“, erinnert er sich. Nach der zweijährigen Ausbildung in Falkensee landete Frank Machwitz im VEB Bau Nauen. Bis 1986 machte ihm die Arbeit Spaß, „dann war mir das irgendwie zu eintönig, nur im Büro zu sein und Pläne zu zeichnen.“

Berge von Laub kommen auf dem Schulgelände zusammen. Quelle: Jens Wegener

Seine Schwester ist daran schuld, dass er als Hausmeister eingestiegen ist. Sie vermittelte, dass Frank Machwitz eine Stelle in der Kita in Elstal, damals noch ein Kindergarten der Deutschen Bahn, annahmen. „Es gab mehr Geld, was wichtig war, denn ich hatte eine Familie mit Kind zu ernähren“, räumt er ein. Es störte es ihn auch nicht, im Winter an sieben Tagen früh die Gebäude zu heizen. Dafür brauchte er nicht mehr fahren und konnte zu Fuß zur Arbeit gehen.

1999 an die Elstaler Oberschule gewechselt

Als die Kita 1990 in die Obhut der Gemeinde Elstal überging, war Frank Machwitz somit Angestellter der Gemeinde. Erst 1999 wechselte er an die Oberschule als Hausmeister. Zu seinem Aufgabenbereich gehören auch die alte Turnhalle in der Rudi-Nowack-Straße und der Jugendklub in Elstal.

Im Keller wird geschraubt, gebohrt und repariert. Quelle: Jens Wegener

An das frühe Aufstehen und den frühe Arbeitsbeginn hat sich der 60-Jährige längst gewöhnt. „Mein erster Rundgang in der Schule zu dieser Jahreszeit ist gegen 5 Uhr, vor allem kontrolliere ich ob alle Heizungen funktionieren. Wenn nicht, muss ich sofort die Wartungsfirma anrufen, damit jemand sich schnell um die Schule kümmert“, erklärt Machwitz. Nach dem täglichen Morgengespräche mit der Schulleiterin steht er dann ab kurz nach 7 Uhr, am Eingang und überwacht die Desinfektion. „Vorher müssen die Flaschen aufgefüllt oder getauscht, die Toiletten mit Klopapier und Seife bestückt und die Handtuchrollen bei Bedarf ausgewechselt werden.“ Die Reinigungsarbeiten selbst erledigt eine Fremdfirma täglich ab 15 Uhr. Fehlendes Material schreibt der Hausmeister noch klassisch auf einen Zettel, der dann im Sekretariat landet, wo nachbestellt wird.

Die „Dreckrunde“ zum Feierabend

Wenn der Unterricht gegen 8 Uhr beginnt, wird es nicht viel ruhiger für den Hausmeister. Entweder repariert er in seinem Keller Stühle, Tische und andere Dinge, oder er mäht den Rasen harkt die Millionen Blätter zusammen. „Extrem ist es bei Schneefall. Das Gelände frei zu räumen, ist schon sehr aufwendig.“

Kurz vor Feierabend am Nachmittag dreht Frank Machwitz die „Dreckrunde“. „Papier, Trinkdosen oder Verpackungsreste, also alles, was es nicht in die Papierkörbe geschafft hat, sammle ich ein. Das ist nervig, muss aber sein“, meint er.

Sein Arbeitsplatz seit 1999 ist die Sielmann-Oberschule. Quelle: Jens Wegener

Zu jeder Abschlussfeier wurde Frank Machwitz eingeladen

Obwohl Frank Machwitz hin und wieder einige der Schülerinnen und Schüler ansprechen und ermahnen muss, wenn „die Unsinn machen“ – auf eine Sache ist er stolz: „In jedem Jahr haben mich die 10. Klassen zu ihrer Abschlussfeier eingeladen. Sogar auch dann, wenn die Feiern nicht in der Aula der Schule waren.“ Einen Grund dafür könne er sich denken. Hat Frank Machwitz doch immer mal wieder in seinem Schulkeller die Fahrräder von Schülern repariert, die sonst hätten nach Hause schieben müssen. Er hat den Wechsel vom Bauzeichner zum Hausmeister nie bereut: „Ich bin an der Luft, von jungen Leuten umgeben und es wird nie langweilig.“

Von Jens Wegener