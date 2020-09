Elstal

Viele Branchen wie etwa die Automobilzulieferer sind im Umbruch. Wer seinen Job verliert oder nach neuen beruflichen Perspektiven sucht, könnte künftig eventuell bei der Bahn fündig werden. Denn in den nächsten Jahren besteht dort ein großer Bedarf an Fachkräften – weil das Schienennetz ausgebaut wird und zudem tausende Arbeitskräfte bald in den Ruhestand gehen.

Egal ob man sich für den Beruf des Lok-Führers, Rangierbegleiters oder Fahrdienstleiters interessiert: Bei einem Info-Tag am 9. Oktober auf dem Bahntechnologiecampus (BTC) in Elstal kann man sich über verschiedene Berufe sowie Bildungsmöglichkeiten informieren.

Anzeige

Modellprojekt gestartet

Der Veranstaltungsort ist nicht von ungefähr gewählt, denn am BTC am Bahnhof Elstal gibt es seit 1. Juli ein gefördertes Modellprojekt zur Erprobung von innovativen Bildungskonzepten zur Fachkräftesicherung im Cluster Verkehr, Mobilität und Logistik. „Wir haben hier die Möglichkeit, Aus- und Fortbildung durchzuführen“, sagte am Donnerstag BTC-Geschäftsführer Andreas Guttschau.

Weitere MAZ+ Artikel

Und das Gute sei zudem, dass man auch vor Ort Arbeitsplätze anbieten kann. Denn in Elstal ansässige Betriebe suchen schon jetzt Fachkräfte wie beispielsweise das Unternehmen RWS, das gerade eine neue Service- und Wartungshalle baut. Ab 2021 sollen dort die Inbetriebnahme, Umbau und Instandsetzung von Schienenfahrzeugen erfolgen. Dafür werden Fachkräfte verschiedener Richtungen gesucht.

Große Herausforderung

Der Info-Tag erfolgt auch in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit sowie mit dem Jobcenter im Havelland. Teamleiterin Sabine Amboß von der Bundesagentur sieht die Rekrutierung von Fachkräften als große Herausforderung.

Möglicherweise könnten sich auch einige Pendler, die derzeit noch nach Berlin zur Arbeit fahren, vorstellen, künftig im Landkreis zu arbeiten, sagt sie. 22 000 sind täglich nach Berlin unterwegs. „Wir hoffen, dass wir dann einige auch fürs Havelland gewinnen können“, sagt sie. Allerdings müsste dann auch bei der Lohnpolitik der hiesigen Unternehmen einiges ins Rollen kommen, sich die Vergütung verbessern.

Ausbildung sehr praxisnah

BTC-Bildungsmanager Achim Kühne-Henrichs sieht gute Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung am Standort Elstal. Denn praxisnäher als dort geht es kaum noch. „Wir haben hier vor Ort ein echtes Bahnbetriebsgeschehen, es gibt Seminarräume und wir sind hier in kurzer Zeit von einer Metropole aus zu erreichen“.

Zwar haben sich schon Unternehmen angesiedelt, deren Fachkräftebedarf auch auf diese Weise gedeckt werden soll, „aber wir denken bei der Ausbildung grundsätzlich unternehmensneutral, sind für alle offen“, sagt Kühne-Henrich, der von 500 Berufen in der Bahnbranche spricht. Rund 20 Bildungsträger haben in Elstal bereits Kurse veranstaltet, und es sollen noch mehr werden.

Förderung durch Behörden

Die Finanzierung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erfolgt durch die Bundesagentur und das Job-Center. Beide Behörden vergeben Bildungsgutscheine, wenn die individuellen Bedingungen bei den jeweiligen Interessenten stimmen.

„Wir nehmen viel Geld in die Hand für die berufliche Weiterbildung“, sagte Dennis Granzow, Dezernent für Grundsicherung und Arbeit beim Landkreis Havelland. 6000 bis 7000 Euro seien es im Einzelfall, die das Job-Center bereit stellt. In anderen Bereichen wie bei der Aus- und Weiterbildung von Busfahrern oder von Pflegekräften habe man bereits gute Erfahrungen sammeln können.

Einblick in die Bahnbranche

Wer zum Info-Tag am 9. Oktober kommt, der wird einen tiefen Einblick in die Bahnbranche bekommen. Das verspricht BTC-Referent Manuel Jakob. „Die Firmen stellen sich dort vor und man erfährt, wie eine Weiche funktioniert oder ein Zug von unten aussieht.“

Weiterbildungsberatungen finden zudem stilgerecht in einem Waggon statt. Und an einem Modell kann man in die Rolle des Fahrdienstleiters hineinschlüpfen und selbst mal kurzzeitig für einen sicheren Bahnbetrieb sorgen.

Der Info-Tag Bahnberufe findet am Freitag, dem 9. Oktober, von 14 bis 18 Uhr am Bahnhof Elstal statt. Die Gäste erwarten unter anderem Rundgänge, ein MitmachLab Bahnbetrieb, ein Bühnenprogramm und Info-Stände sowie Beratungen.

Von Andreas Kaatz