Elstal: Friedenskundgebung und Mahnwache

Elstal

Angesichts des Krieges in der Ukraine fand Sonntagnachmittag in Elstal vor der Bürgerbegegnungsstätte eine kurze Friedenskundgebung statt. Dazu aufgerufen hatte Gemeindevertreter Fabian Streich (Die Linke). Bürger fanden sich ein, um ihre Solidarität zu den Menschen in der Ukraine zu bekunden. Auch in anderen Orten des Havellandes gab es Aktionen.

Schweigeminute in Elstal

Nach einer kurzen Ansprache von Fabian Streich und Bürgermeister Holger Schreiber in Elstal wurde bei einer Schweigeminute der Menschen und Opfer in der Ukraine gedacht. Die Teilnehmer legten Blumen und Briefe nieder, zündeten Kerzen an in der Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Bei der Mahnwache für den Frieden zeigten sich alle Anwesenden von den neuesten Entwicklungen in der Ukraine zutiefst bestürzt.

Gedenkaktion in Elstal Quelle: Enrico Berg

Der Elstaler Matthias Redsch sagte: „Wir wollen uns mit den Menschen in Ukraine solidarisch erklären und waren bis eben in Berlin zur Friedenskundgebung. Ich bin nicht nur traurig und betroffen, sondern auch wütend.“ Edeltraud und Rüdiger Wichmann aus Dallgow-Döberitz meinten: „Es ist schlimm, was Putin dort anrichtet. Wir sind heute nach Elstal gekommen, um hier ein Zeichen für den Frieden zu setzen.“

„Krieg ist nie ein Mittel“

Karin Hamann möchte mit ihrer Teilnahme ihre Betroffenheit zeigen und hofft, „dass alles gut für die Menschen ausgeht.“ Dirk und Renate Müller, Elstal: „Wir nehmen aus Solidarität an dieser Friedenskundgebung teil. Der Krieg muss sofort beendet werden. Krieg ist nie ein Mittel.“

Gedenkaktion in Elstal Quelle: Enrico Berg

Familie Ribow, Wustermark: „Freunde von uns haben Familie in der Ukraine, das nimmt uns sehr mit. Es ist erschreckend, was dort passiert. Unsere 7-jährige Tochter versteht das alles nicht und hat große Angst. Wir hoffen auf ein baldiges Ende des Krieges.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) und Ehefrau Kerstin: „Wir sind beide heute hier, um ein Zeichen zu setzen, damit sich die militärische Geschichte, die es hier einmal gab, nicht irgendwo anders wiederholt. Krieg in Europa ist für uns alle gefährlich.“ Fabian Streich dankte den Bürgern für ihre Teilnahme an der Mahnwache: „Das zeugt von Menschlichkeit und Mitgefühl. Mich nehmen die Geschehnisse sehr mit und ich hoffe, dass Friedensverhandlungen erfolgreich sind.“

Von Hannelore Berg