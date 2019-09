Elstal

Kassiererin Elisa am Bestellpunkt hatte ein Problem: „Die Kürbis-Pommes sind aus.“ Der Andrang zum ersten Kürbis-Food-Festival bei Karls in Elstal am Wochenende war riesengroß. Was vor allem Karls-Marketingleiterin Nadja Schriever freute: „Nicht nur in Elstal, sondern in all unseren Erlebnis-Dörfern bieten...