Elstal

Einen Einbruch und einen Diebstahl meldete eine 57-jährige Frau am Montag gegen 17 Uhr der Polizei. Sie war zuvor auf einem Spaziergang in der Döberitzer Heide unterwegs und hatte ihren Pkw auf dem Parkplatz der Sielmann-Stiftung in der Straße „Zur Döberitzer Heide“ in Elstal abgestellt. Unbekannte brachen den Kofferraum des Fahrzeugs auf und entwendeten eine Handtasche. Darin befanden sich nach Angaben der Geschädigten nicht lebensnotwendige Medikamente und ein Lippenstift. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Von MAZonline