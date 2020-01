Er kommt, wenn der Bildschirm schwarz bleibt

Elstal

Wenn das Internet plötzlich streikt, der Drucker keinen Mucks mehr von sich gibt oder das Tablet keine Mails mehr versendet oder der Fernseher kein Programm wieder wiedergibt. Was dann zu tun ist, ist besonders für ältere Menschen, die nicht mit der modernen Technik aufgewachsen sind, oft nicht klar. Genau um solche Fälle kümmert sich seit gut einem Monat der Elstaler Maximilian Wolff. Der 27-Jährige hat sich selbstständig gemacht und bietet mit seiner Firma namens „Technikfuchs“ einen Fullservice bei Problemen rund um Unterhaltungselektronik und Telekommunikationsprodukte an.

Manchmal helfen zwei Klicks

„Ich habe mich beruflich darauf spezialisiert, weil ich gemerkt habe, dass diese Dienstleistung immer mehr gebraucht wird“, erzählt Maximilian Wolff. Zuvor hatte er, neben seinem Chemiestudium, einige Zeit als Angestellter für ein Unternehmen in dieser Branche gearbeitet, schon etwa 1500 Kunden betreut. „Manchmal sind es nur zwei drei Klicks und das Problem ist gelöst. Manchmal braucht man eine Stunde, selten kann ich gar nicht helfen, nämlich dann, wenn bestimmte Teile defekt sind. Aber zumindest kann ich dem Kunden die Fehlerquelle nennen“, so der Technikfuchs.

Beratung bei allen Gerätetypen

Sein Angebot umfasst ein Komplettpaket beginnend bei der Beratung über die Installation bis hin zur Schulung zu allen Gerätetypen, herstellerunabhängig und unabhängig vom Alter und Typ der Geräte. „Egal, ob ein neues Gerät angeschafft werden soll, es Probleme mit bereits vorhandener Technik gibt oder einfach Fragen zur optimalen Benutzung geklärt werden müssen, ich versuche den optimalen Nutzen aus dem Gerät zu holen“, sagt Wolff.

Workshops für junge Gründer

Den Schritt in die Selbstständigkeit hat sich der junge Mann wohl überlegt. „Mit solchen Dingen wie Steuern, Abschreibungen, Kalkulationen oder Businessplan hatte ich ja vorher nie etwas zu tun. Das habe ich mit Hilfe der IHK Potsdam vermittelt bekommen“, sagt Wolff. Nicht von der IHK selbst, sondern von der Social Impact gGmbH aus Potsdam: „Wir sind eine Beratung für junge Gründer bis 30 Jahre und begleiten in ganz West-Brandenburg junge Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit, nunmehr seit 20 Jahren“, sagt Mitarbeiterin Linda Jane Pförtner. Im Havelland haben sich schon mehrere junge Leute (darunter Peter Weiß aus Stölln, Stefanie Zander aus Milow und Thomas Unbescheid aus Nauen), die Hilfe in Form von Workshops bei Social Impact geholt.

Webseite ist im Aufbau

Im Moment ist Maximilian Wolff mit Kundenakquise beschäftigt. Flyer entstehen genauso die Webseite von „Tecnikfuchs“. Sein Handlungsradius liegt so etwa bei 25 bis 30 Kilometern rund um Elstal. Wer ihn bestellt, zahlt derzeit 49 Euro pro Stunde, inklusive Anfahrt. In manchem Fall reicht auch eine Beratung am Telefon oder Maximilian Wolff schaltet sich aus seinem Wohnzimmer auf den Computer des Kunden (natürlich nur mit dessen Zustimmung).

Kontakt zu „Technikfuchs“ unter 01522/3 38 55 91 oder per Mail: service@technikfuchswolff.de

Von Jens Wegener