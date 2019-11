Late-Night-Shopping im Outlet: Diesmal bleibt das Verkehrschaos aus

Elstal

Schon um 9.30 Uhr ist der Hauptparkplatz vor dem Eingang zum Designer Outlet Berlin in Elstal gut gefüllt. Beim Late-Night-Shopping keine besondere Überraschung. Ein Auto nach dem anderen biegt, vom Kreisverkehr kommend, auf den Parkplatz Nummer 1 ein. Gleich hinter der Einfahrt stehen zwei Ordner. „Wir passen auf, dass keine Autos in den ersten beiden Reihen stehen, denn die sind für Mitarbeiter der Shops reserviert. Wenn die zum Schichtwechsel am Nachmittag kommen, müssen sie ja ihre Autos abstellen können“, erklärt einer der Wachmänner.

Sehr viele Einweiser auf Parkplätzen

Überhaupt sind sehr viele Einweiser mit ihren grün-gelben Westen zu sehen. Offenbar hat das Centermanagement die Ankündigung, beim nächsten Late-Night-Shopping mehr Parkplatzpersonal einzusetzen, in die Tat umgesetzt.

Sogar unmittelbar vor dem Haupteingang steht ein Ordner. Der hat die Aufgabe, das Falschparken auf den gestreiften Flächen, wo es sowieso verboten ist, zu verhindern. Im Minutentakt muss er eingreifen, weil immer wieder Fahrer ihre Autos dort abstellen wollen, damit sie einen möglichst kurzen Weg zum Shopping-Center haben. „Wenn es ginge, würden die noch reinfahren ins Center“, ruft ein Mann. Der Ordner spricht kurz mit den Fahrern, einer lässt seine Frau aussteigen und fährt dann weiter.

Verkehr fließt ohne Probleme

Am Fußgängerüberweg kommt es immer wieder zu kleinen Rückstaus. Quelle: Jens Wegener

Parkplatz 3 gegen 11 Uhr. Quelle: Tanja M. Marotzke

Illegale Linksabbieger

Ein kritischer Punkt ist der Abzweig in den alten Spandauer Weg in Richtung Parkgarage. Solange Plätze in der Garage frei sind, können die Autos durchfahren, beschreibt ein Ordner. Kurze Zeit später wird die Einfahrt versperrt. Fahrzeuge können nur noch ausfahren. Aber dabei kommt es immer wieder zu Wartezeiten, weil einige nicht wie vorgeschrieben nach rechts in Richtung Demex-Park abbiegen, sondern den kurzen Weg in Richtung B 5 nehmen. „Wir dürfen leider nicht in den Straßenverkehr eingreifen“, sagt der Ordner. „Eigentlich müsste jeder Autofahrer das Schild mit dem blauen Rechtsabbiegepfeil kennen, aber...“

Die Ampelschaltung an der Kreuzung Nauener Straße jedenfalls funktioniert gut, viel besser als am 4. Oktober, als sich die Fahrzeuge, aus Berlin kommend, auf die B 5 zurückgestaut hatten. Die Wartezeit aus Richtung Berlin ist so gering, dass kaum Autos an der Ampel stehen. Etwas anders sieht es aus Richtung Priort und Nauen aus. Die Abfahrt von der B 5 ist gegen 11 Uhr voll. Einige Autos stehen schon auf der B 5. Das ist aber nur kurzzeitig der Fall.

Ordnungsamt und Polizei im Einsatz

Der Kreisverkehr vor dem Haupteingang. Quelle: Tanja M. Marotzke

Es scheint zu funktionieren. Zumindest bis zum Mittag ist von einem Verkehrschaos nichts zu spüren. Auf der B 5 rollt alles. Und in Elstal selbst sind kaum zusätzliche Fahrzeuge zu sehen (auch keine wildparkenden Autos), denn die Zufahrten zum Ortsteil vom Outletcenter aus sind halbseitig gesperrt und nur für Anlieger nutzbar.Lesen Sie auch: Verkehrschaos beim Late-Night-Shopping am Outletcenter: Politiker fordern Konsequenzen

