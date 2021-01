Elstal

Die Linken in Wustermark haben am Mittwoch der Opfer des Holocausts und des Nationalsozialismus gedacht. Am Denkmal für die Opfer des Faschismus neben der Elstaler Feuerwehr im Ernst-Walter-Weg legten Tobias Bank, Mitglied im Bundesvorstand, Fabian Streich und die Wustermarker Fraktionsvorsitzende Sandra Schröpfer Blumen nieder. Gemeinsam mit Werner Moschall, Vorsitzender des Vereins Historia Elstal, ehrten sie die Toten und mahnten die Lebenden.

Anlass dafür war die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee. Der Tag wurde von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts erklärt.

Gehörten zu den ersten Opfern

Tobias Bank erinnerte daran, dass die auf der Gedenkplatte des Denkmals verewigten Rudi Nowack und Ernst Walter zu den ersten Opfern der Nationalsozialisten gehörten. Sie kamen bereits 1933 in einem der wilden Konzentrationslager ums Leben. An Walter soll voraussichtlich ab Ende Februar eine Stele erinnern, die im Rahmen eines Projektes des Vereins Historia Elstal im Ernst-Walter-Weg errichtet wird.

Widerspruch ist nötig

„Neonazi-Strukturen im Fußball, rechtsradikale Netzwerke in deutschen Sicherheitsbehörden, Reichskriegsflaggen an der Tür des Bundestages und rechtsextreme Querdenkerdemos in vielen Kommunen, all das verlangt Widerspruch einer starken Zivilgesellschaft. Deswegen sind wir heute hier. Es braucht Menschen, die einschreiten, wenn Ausländer durch deutsche Städte gejagt werden“, sagte Bank. Und es brauche Menschen, die sich nicht damit abfinden, dass jüdische Friedhöfe und Gedenkstätten von Antifaschisten geschändet werden.

Wie Bank weiter sagt, gehe es zum einen darum, der Menschen zu gedenken, die in der NS-Zeit umgekommen sind. Zum anderen soll auch an jene erinnert werden, die nach dem Zweiten Weltkrieg Opfer von Rechtsextremisten wurden.

Von Andreas Kaatz