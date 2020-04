Wie Manuela Demic mit 650 PS rangiert

Elstal

Teambesprechung, 6.30 Uhr: Manuela Demic hat acht Kollegen im Besprechungsraum des Rail Logistik Centers Wustermark (RLCW) auf dem Rangierbahnhof in Elstal versammelt. „Zug auf Gleis acht: Da müssen drei Wagen ausgesetzt werden“, erklärt die 46-jährige Oranienburgerin. Aufmerksam hören dabei zu: Lokführer, Rangierbegleiter und das Stellwerkspersonal. Auftrag für Auftrag wird für den Tag durch gegangen, dann geht es hinaus in das Gleisbett auf Deutschlands größten privaten Rangierbahnhof.

Teamwork ist ihr wichtig

Die Lokführerin Manuela Demic ist Teamleiterin, verantwortlich für den reibungslosen Ablauf, kontrolliert auch die richtige Wagenreihung. Und während einer Schicht bis 15.30 Uhr im Bahnhof rangiert sie unter anderem auch mit der RLCW eigenen Lok. „Wir sind in Elstal eine richtige Familie“, erzählt sie und strahlt: „Teamwork ist wichtig für uns, Lokführer, Rangierbegleiter und Stellwerker müssen sich auf einander verlassen können.“ Eben Eisenbahner halt, meint sie.

Über 170 Kunden verlassen sich vor den Toren Berlins auf den Eisenbahnknoten und Servicepunkt RLC Wustermarks. In seiner wirtschaftlichen Hochphase während der Zeit der DDR hatte der Rangierbahnhof Wustermark (in Elstal), einschließlich der technischen Dienststellen bis zu 1200 Beschäftigte, heute sind es ganze 14 Festangestellte die den Bahn-Betrieb aufrecht erhalten, ausbauen und fast mehr Zugbewegungen bewältigen müssen, als zur Zeiten der Reichsbahn.

Vom Lkw auf die Lok

Seit sechs Jahren arbeitet Manuela Demic auf dem Elstaler Bahnhof. Sie sagt: „Ich kann mir vorstellen, hier sogar in Rente zu gehen.“ Als Kind war der Traumberuf für die Lausitzerin Lkw-Fahrerin, nach einer neun Monate dauernden Umschulung von der Berufskraftfahrerin zur Eisenbahnerin 2002 in Cottbus ist es seitdem die Lokführerin.

Mehr als neun Jahre fuhr sie für die RLCW-Mutterfirma Havelländische Eisenbahn (HVLE) quer durch Deutschland lange, schwere Güterzüge. Es gab kaum ein Gut, dass sie nicht mit den kräftigen Loks der HVLE gezogen hat. Im Schwerlastbereich wie Schüttgüter sowie Gefahrgütern und Spezialtransporte - Manuela Demic hatte die Verantwortung dafür, dass die Züge ankamen.

Rangierlok aus Potsdam-Babelsberg

Dann wechselte sie ins Tochterunternehmen RLC, denn sie wollte einfach mehr zu Hause sein. „Es war aber eine wunderschöne Zeit, man war sein eigener Herr auf der Lok“, erzählt Demic, die heute noch manchmal wehmütig den langen Güter-Zügen hinterherblickt, wenn sie in Elstal abfahren. Jetzt bewegt sie eine V 60 über die 31 Kilometer lange Gleisanlage, anstatt 3000 PS sind es nun nur noch 650 PS. Die dieselhydraulische Rangierlokomotive aus Zeiten der Deutschen Reichsbahn, gebaut noch in Potsdam-Babelsberg, würde immer noch verlässlich ihren Dienst tun, sagt die Teamleiterin.

Was sie an ihrem Job liebt? „Nicht jeder Tag ist gleich, die Herausforderungen, die Technik, die frische Luft – und die Kollegen“, sagt Lokführerin Demic. In Elstal suchen sie noch neue Kollegen als Stellwerker, Lokführer und Rangierbegleiter. „Aber sie müssen ins Team passen“, sagt Teamleiterin Demic und zieht sich zum Feierabend die orangene Warn-Jacke aus.

Von Ulrich Hansbuer