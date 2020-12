Elstal

Investor Vonovia hält Wort. Was der Projektleiter des Wohnungsbauunternehmens Vonovia SE Ralf Krombholz vor Monaten den Anwohnern der Heidesiedlung Elstal zugesagt hatte, ist zumindest auf dem Papier umgesetzt worden. In der geänderten Planung des künftigen Wohn- und Gewerbekomplexes an der Rosa-Luxemburg-Allee/Ecke Hauptstraße wird an der Südseite in Richtung der Häuser der Heidesiedlung der Sichtschutz verbessert. Statt kleiner Büsche und Bäumchen sollen dort nun mehrere bis zu 14 Meter hohe Bäume eingepflanzt werden, die übrigens von der Tremmener Baumschule Lorberg geliefert werden.

Neues Zentrum entsteht

Für die Anwohner scheint dieser Kompromiss in Ordnung, wie Ronny Heier gegenüber der MAZ sagte. Er gehört zu den Bewohnern, deren Haus in der ersten Reihe der Heidesiedlung in Richtung Rosa-Luxemburg-Allee steht. Gemeinsam mit Arzu Özdemir hatte er in einer Wustermarker Bauausschusssitzung im Sommer seine Sorgen vor dem neuen viergeschossigen Gebäudekomplex, „den wir vor die Nase gesetzt bekommen“, dargestellt. „Es gab dann ein Gespräch mit Vertretern von Vonovia vor Ort mit mehreren Anwohnern. Das war konstruktiv und hat sich gelohnt, wenn die jetzige Planung umgesetzt wird“, so Heier.

Anzeige

Vonovia errichtet auf dem Areal zwischen Heidesiedlung und Rosa-Luxemburg-Allee einen Gebäudekomplex mit mehr als 200 Wohnungen, darunter etwa 80 seniorengerechte, einigen Gewerberäumen und einem Supermarkt als Vollsortimenter. Außerdem entsteht ein öffentlich zugänglicher Quartiersplatz, um ein attraktives Ortsteilzentrum in Elstal zu schaffen.

Anwohnerwünsche berücksichtigt

Die Wünsche einiger Kommunalpolitiker, das vierte Geschoss in dem Komplex ganz wegzulassen, könne Vonovia aus wirtschaftlichen Gründen nicht erfüllen, so Ralf Krombholz. Aber das vierte Geschoss wird ein eingerücktes Staffelgeschoss, so dass der Komplex optisch nicht so riesig wirken werde.

Die Wiese vor Heidesiedlung wird bebaut. Quelle: Sebastian Morgner

Um den Sichtschutz für die Bewohner der benachbarten Heidesiedlung zusätzlich zu erhöhen, so erklärte Wustermarks Vize-Bürgermeister Uwe Schollän in den jüngsten Elstaler Ortsbeiratssitzung, „werden auf den Terrassen des vierten Geschosses noch Hochbeete angelegt, so dass die Bewohner nicht direkt in die Vorgärten der Heidesiedlung runtergucken können.“

Eine Umweltprüfung wird erfolgen

In den von Vonovia vorgelegten Unterlagen heißt es dazu: „Konkret werden Festsetzungen zur Dachbegrünung und zur Anpflanzung von Bäumen entlang der südlichen Grundstücksgrenze in den Bebauungsplan aufgenommen. Die grünordnerischen Maßnahmen und die Festsetzungen zur Kubatur der zulässigen Bebauung dienen auch der Berücksichtigung nachbarlicher Belange. Insbesondere entlang der südlichen Grundstücksgrenze sollen hohe Bäume zur Eingrünung des Grundstücks und als Sichtschutz gepflanzt werden.“ Außerdem gelte se zu klären, „welche lärmtechnischen Auswirkungen für die benachbarten Nutzungen und im Plangebiet selbst – insbesondere durch das erhöhte Verkehrsaufkommen – zu erwarten sind und wie diese verhindert oder minimiert werden können.“

Aus der Sicht der Wustermarker Linken sei erfreulich, so Gemeindevertreter Fabian Streich, „dass es in dem Verfahren zum Bebauungsplan nun auch eine Umweltprüfung geben wird.“

Aber damit nicht genug: Um zu klären, mit welchen Immissionen für Menschen zu rechnen ist, werden ein Gutachten zur Ermittlung des voraussichtlichen Verkehrsaufkommens und ein Schallgutachten erarbeitet, so Vonovia. Auf Grundlage der Gutachten würden im Bebauungsplan dann entsprechende Festsetzungen getroffen, um negative Auswirkungen zu vermeiden oder zu vermindern.

Von Jens Wegener