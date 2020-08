Elstal

Ein Unterschriftensammelaktion hat die Mieterinitiative Elstal gestartet. „Wir wollen erreichen, dass nicht noch mehr Flächen in Elstaler Wohnsiedlungen bebaut werden“, sagt Matthias Redsch von der BI. Noch vor dem 25. August, der nächsten Wustermarker Gemeindevertretersitzung, sollen die Unterschriftenlisten an Bürgermeister Holger Schreiber übergeben werden.

Dann werden die Gemeindevertreter über zwei Anträge der Fraktion Die Linke zu entscheiden haben, bei denen es auch um die weitere Verdichtung der Eulenspiegel- und Scharnhorstsiedlung sowie der Radelandbergsiedlung geht.

Bebauungsplan soll geändert werden

Konkret beantragen die Linken, den 1998 beschlossenen Bebauungsplan „Wohngebiet Eulenspiegel- und Scharnhorstsiedlung“ zu ändern. Der umfasst ein Gebiet von den Gleisanlagen im Norden, über die Rosa-Luxemburg-Allee im Süden, die Bahnhofsstraße im Westen bis zur Gemeindegrenze zu Dallgow-Döberitz im Osten. Mittlerweile ist die Siedlung baulich nahezu voll entwickelt, bis auf wenige Grundstücke.

„Auf diesen Flächen findet seit geraumer Zeit eine natürliche Entwicklung der Ökosysteme statt. Teilweise ist sogar schon Wald entstanden. Wir möchten diese grüne Lunge für den Ort und die Siedlung erhalten und andere der noch freien Grundstücke, die derzeit als unversiegelte Parkflächen genutzt werden, den umliegenden Naturschutzflächen zuordnen“, erklärt Fraktionsvorsitzende Sandra Schröpfer. Es geht in der Siedlung um fünf Grundstücke, die vor einer Bebauung geschützt werden sollen.

Bedenken wegen des Denkmalschutzes

Ein ähnliches Ziel verfolgen die Linken mit dem Antrag, keine weiteren mehrgeschossigen Wohnhäuser in der Radelandbergsiedlung zuzulassen. „Eine Bebauung der Grünflächen würde die Verdichtung der Siedlung in einem Maße vorantreiben, die sozialpolitisch nicht zu verantworten wäre. Zudem würde die ohnehin sehr angespannte Parkplatzsituation weiter eskalieren“, sagt die Fraktionschefin. Auch in Bezug auf den Denkmalschutz haben die Linken Bedenken. Die städtebauliche Kubatur des Quartiers sei im Verhältnis zu den Bauflächen auf ebenbürtige Freiflächen, großzügige Terrassen und möglichst flache Gebäude ausgelegt. Diese Kubatur würde unwiederbringlich zerstört werden, wenn neue Häuser hinzukämen.

Flächentausch wäre eine Variante

Den Antrag zum Radelandberg im Gemeindeparlament durchzubringen, wird schwierig. Eigentümer dieser Flächen ist das österreichische Unternehmen C & P, das schon an anderen Stellen in der Gemeinde Wustermark Häuser gebaut hat und noch baut. Zudem gibt es auch am Radelandberg einen gültigen Bebauungsplan, der eine Verdichtung ermöglicht. Deshalb schlagen die Linken vor, dass die Gemeindeverwaltung dem Unternehmen C & P im Tausch für die Flächen am Radelandberg andere Flächen in der Gemeinde für eine Bebauung anbieten soll. „Zum Beispiel entlang der Lindenstraße oder langfristig auch das Areal von Nahkauf“, so Schröpfer.

Die Gemeindevertretersitzung am 25. August beginnt um 18.30 Uhr in der Aula der Grundschule Wustermark.

