Elstal

Ein 17-jähriger Mopedfahrer war am Donnerstagabend gemeinsam mit einer 14-Jährigen auf der Bahnhofstraße in Elstal in Richtung Ladestraße unterwegs, als plötzlich ein Reh über die Straße lief. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der 17-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Moped und stürzte samt Mitfahrerin. Beide wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Tier starb vor Ort. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Von MAZ