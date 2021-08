Elstal

Einen riesigen Schrecken durch explosionsartige Geräusche haben Menschen in der Nacht zu Freitag in Elstal bekommen: Mehrere ohrenbetäubende Knallen hallten durch Elstal und schreckten viele Anwohner auf.

Es war kurz vor Mitternacht, als die Polizei deswegen zahlreicher Anrufe besorgter Elstaler erhielt. Mehrere Streifenwagen rückten aus. Tatort war das Areal am Ortsteingang nahe des Olympischen Dorfes. Die Polizei konnte auf dem Gelände bei einer Absuche zwei junge Männer fassen. Diese stehen nach Polizeiangaben in Verdacht, ein mobiles Toilettenhäuschen mit Pyrotechnik beschädigt zu haben. Bei den beiden handelt es sich um einen 18- und einen 22-Jährigen. Gegen sie erging Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Nach Feststellung der Personalien wurden die beiden wieder auf freien Fuß gesetzt. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass randalierende Heranwachsende nachts Anwohner durch explosionsartigen Lärm in Angst und Schrecken versetzen. So gab es vor wenigen Monaten einen ähnlichen Einsatz in der Hauptstraße.

Von MAZonline