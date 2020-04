Elstal

In immer mehr Bereichen wird aufgrund der Corona-Pandemie das Tragen von Schutzmasken zur Pflicht. Da es noch nicht genug Masken gibt, werden individuelle Initiativen zum Nähen von Masken immer wichtiger.

Zur Unterstützung der Näherinnen in Elstal sammelt der Vorsitzende der Gemeindevertretung von Wustermark Tobias Bank inzwischen Stoffe. Die nächste Sammlung ist am heutigen Donnerstag und am Freitag. Wer Stoffe abgeben möchte, kann sich direkt per Mail an Bank wenden, oder bringt die Teile Donnerstag gegen 17.30 Uhr oder am Freitag zu 10.30 Uhr zur Bürgerbegegnungsstätte Elstal am Karl-Liebknecht-Platz 2e.

Für eine direkte Abholung kann man sich unter tobias.bank@die-linke.de anmelden.

Von Jens Wegener