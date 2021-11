Elstal

Das Unternehmen Netto Marken-Discount eröffnet am Dienstag, 16. November, in Elstal einen Getränkemarkt. Nach Angaben von Konzernsprecherin Christina Stylianou liegt die Filiale in der Rosa-Luxemburg-Allee 30, einem Einkaufszentrum mit Apotheke, Dönerladen, Kiosk mit Postschalter und Friseur. Dort standen bereits längere Zeit Flächen leer. Auf dem Nachbargrundstück betreibt Netto bereits seit Jahren einen Discounter. Es ist das einzige Lebensmittelgeschäft in Elstal. Es entstehen neue Jobs, zu deren Zahl aber äußert sich das Unternehmen nicht.

Die Verkaufsfläche des neuen Getränkemarktes ist 700 Quadratmeter groß. Vor dem Geschäft gibt es 50 Parkplätze. Nach Angaben des Konzerns mit Hauptsitz in Mühlheim an der Ruhr wird der neue Getränkemarkt 2000 „umweltfreundliche Mehrweggetränke“ im Sortiment haben. Man arbeit mit regionalen, mittelständischen Mineralbrunnen und Brauereien zusammen, so der Netto-Konzern. Zum Sortiment werden Eigenmarken und Markengetränke gehören.

Mehr als 4260 Filialen in Deutschland

Geöffnet sein wird der Netto-Getränkemarkt eine Stunde weniger als der Nettomarkt nebenan, der bis 21 Uhr geöffnet hat, nämlich von 7 bis 20 Uhr.

Das Unternehmen betont seine Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Kontaktloses Bezahlen sei möglich, teilt das Unternehmen mit.

Während der Corona-Pandemie habe der Schutz aller Personen in den Filialen für Netto höchste Priorität, so Stylianou. Netto stelle seinen Filial-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern Mundschutzmasken, Einweghandschuhe und flächendeckend Desinfektionsmittel zur Verfügung. „Zusätzlich finden sich im Kassenbereich Fußbodenmarkierungen im Abstand von zwei Metern, um den Sicherheitsabstand zu realisieren.“ Als weitere Sicherheitsmaßnahme sind in allen Netto-Filialen die Kassenbereiche derzeit mit einem Hygieneschutz ausgestattet.

21 Millionen Kunden wöchentlich

Zu Netto-Marken-Discount gehören mehr als 4260 Filialen in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt bundesweit 84 000 Männer und Frauen und hat eigenen Angaben nach wöchentlich 21 Millionen Kunden und einen Umsatz im Jahr 2020 von 14,6 Milliarden Euro. 5300 Auszubildende lernen derzeit nach Konzernangaben bei Netto.

„Einfach aufrunden“, nennt das Unternehmen sein Spenden-Konzept. „Mit diesen beiden Worten können Kunden und Kundinnen ihren Einkaufsbetrag in allen Netto-Filialen auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden und somit 1 bis 10 Cent für verschiedenen Nachhaltigkeitspartnern spenden.

Bundesweit haben Netto-Kundinnen und Kunden vom 14. November bis zum 4. Dezember die Möglichkeit, die Fluthilfe der RTL-Stiftung mit Kassen- und Pfandspenden zu unterstützen.

Von Marion von Imhoff