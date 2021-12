Silvia Forkert aus Paaren im Glien entdeckt beim Entrümpeln eine Bronzebüste in der Sammlung ihres Vaters. Es könnte sich um ein Abbild des legendären Jagdfliegers Manfred von Richthofen aus dem Ersten Weltkrieg handeln. Historiker und Kommunalpolitiker Tobias Bank erklärt, welche Indizien dafür sprechen.

Silvia Forkert fand die Büste nach jahrelanger Lagerung in der heimischen Scheune wieder. Historiker Tobias Bank inspizierte das Bronzeabbild in der Bürgerbegegnungsstätte in Elstal. Quelle: Max Braun