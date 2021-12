In Karls Erlebnis-Dorf in Elstal sind jetzt zauberhafte Märchenfiguren aus Eis zu sehen. Künstler aus der ganzen Welt haben die Skulpturen geschaffen. Aber die Besucher müssen sich warm anziehen.

Märchenfiguren aus Eis, hier „Aschenputtel“, in den dazu passenden Märchenlandschaften sind in der Eiswelt bei Karls in Elstal zu sehen. Quelle: Jens Kalaene