Elstal

Wo einst der Führungsstab der sowjetischen Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Döberitzer Heide saß, sollen in zwei Jahren an der Natur interessierte Touristen sich in einer interaktiven Ausstellung die Tier- und Pflanzenwelt der Heide ansehen. Damit das nicht nur ein Wunsch bleibt, sondern Realität werden kann, übergab Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU) am Dienstag einen Fördermittelbescheid über 3,4 Millionen Euro von der EU an die Sielmann-Stiftung, die das riesige Areal vor 16 Jahren erworben hat.

Für den Umbau der alten Kommandantur zu einem modernen Natur-und Erlebniszentrum bringt die Stiftung noch mal rund zwei Millionen Euro Eigenanteil auf, wie Stiftungsratsvorsitzender Fritz Brickwedde sagte. Das Projekt war Bestandteil des Stadt-Umland-Wettbewerbs „ Potsdam und Partner gemeinsam natürlich verbunden.“

Anzeige

Zur Galerie Die Arbeit der Sielmann-Stiftung

Mit dem neuen Erlebniszentrum „sollen die Besucher für die Belange der Natur und die Anforderungen des Klimaschutzes sensibilisiert werden“, so Minister Beermann. Er lobte die Sielmann-Stiftung, die aus der ehemals militärischen genutzten Döberitzer Heide „in beeindruckender Weise einen wichtigen Beitrag für den Artenschutz sowie den Erhalt der Biotope leistet“. Sie unterstütze so das Land Brandenburg bei der Erfüllung der europäischen Naturschutzrichtlinie.

Weitere MAZ+ Artikel

Naturschutz für jedermann erlebbar

Für Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) ist das Projekt „ein weiterer Anker für die Region Wustermark, ein Ausflugsziel für viele Menschen. Wir sind als Kinder noch damit groß geworden, dass hier in der Heide die Panzer ihre Übungen gemacht und geschossen haben. Heute wird das mehr und mehr zu einem Gebiet, in dem Naturschutz für jedermann erlebbar ist.“

Landtagsmitglied Johannes Funke ( SPD), der als Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Havelland auch die Interessen der Landwirte vertritt, sagte: „Beim Naturschutz sind wir in der Region gut aufgestellt. Flächen dafür gibt es genug. Jetzt kommt es auf die Qualität an. Deshalb ist das, was die Sielmann-Stiftung hier macht, nur zu begrüßen, zumal die Öffentlichkeit eingebunden wird.“

Als Ergänzung zu der interaktiven Ausstellung im künftigen Besucherzentrum werde es eine App geben, die die Besucher in die Landschaft führt, individuelle Interessen berücksichtigt und Informationen bei Bedarf bereitstellt. „Wer sich die Tiere und Pflanzen auf Fotos und im Film angesehen hat, kann sie anschließend in der Natur bewundern“, so Michael Beier, Vorstand der Sielmann-Stiftung.

Streit um Funkmast

Aber so sehr er sich über die jetzt erhaltenen Fördermittel freut, ärgert er sich, weil die Stiftung bei zwei wesentlichen Themen mit dem Landkreis Havelland nicht auf einen Nenner kommt. „Es gibt in der Heide kein Funknetz. Das bedeutet, jedes Jahr müssen Leute, die sich verlaufen haben, per Hubschrauber geortet und herausgeführt werden. Wir würden gern einen Funkmast von der Telekom aufstellen lassen, aber die Untere Naturschutzbehörde sagt nein.“

Ebenso lege diese Behörde ihre Veto ein, wenn es um den Wegebau in der Heide in Richtung Potsdam und Havelpark gehe. „Wir wollen zwei Asphaltstreifen bauen, die Behörde erlaubt es nicht, weil sie einen 3,5 Meter breiten Schotterweg favorisiert. Der würde aus unserer Sicht aber mehr Natur zerstören als die beiden Streifen.“ Wegen dieser Unstimmigkeit habe die Sielmann-Stiftung mehr als drei Millionen zugesagte Fördermittel im Zuge des Stadt-Umland-Wettbewerbs nicht erhalten.

Stiftung kann Widerspruch einlegen

Auf die Vorwürfe der Stiftung sieht der zuständige Kreisdezernent Henning Kellner gelassen entgegen: „Wenn die Sielmann-Stiftung mit Entscheidungen der Unteren Naturschutzbehörde nicht einverstanden ist, kann sie doch Widerspruch einlegen und sich an die Obere Naturschutzbehörde wenden. Wenn die uns anweist, Asphalt und einen Funkmast zu erlauben, werden wir das genehmigen.“

Von Jens Wegener