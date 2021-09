Elstal: So geht es im Olympischen Dorf weiter

Wustermark

„Es muss Planungssicherheit her. Es hängen zu viele Dinge davon ab, dass es im Olympischen Dorf mit der Bebauung zügig weitergeht. Unter anderem der Bau des Medizinische Zentrums und der Kita“, sagte Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) in einer kontroversen Diskussion am Dienstagabend in der Gemeindevertretersitzung. Am Ende sprach sich eine große Mehrheit dafür aus, die Planung und Bebauung im Olympischen Dorf in Elstal wie vorgesehen fortzusetzen. In der Oktobersitzung der Gemeindevertreter soll der Beschluss zum zweiten Bauabschnitt auf Drängen von SPD, Grünen und WWG sowie der Verwaltung gefasst werden.

Bürgerbefragung erfolgt nicht

Zunächst aber ging es Dienstagabend um einen Antrag der Fraktion Die Linke, der auf eine Verschiebung der Beschlüsse über den zweiten Bauabschnitt um ein Jahr abzielte. In dem Zusammenhang wollten die Linken das Instrument einer Bürgerbefragung nutzen, um ein „Stimmungsbild der Wustermarker zum Baufortschritt in Elstal zu erhalten“, wie Fraktionsvorsitzende Sandra Schröpfer formulierte. Doch der Antrag wurde mit fünf Ja- und zwölf Nein-Stimmen abgelehnt.

Einige der alten Blöcke wurden schon abgerissen. Quelle: Sebastian Morgner

„Es war zu erwarten, dass unser Antrag keine Mehrheit findet. Die Angst, einem Investor Grenzen aufzuzeigen, gewinnt gegen die Interessen der Elstaler und Elstalerinnen“, sagte Schröpfer gegenüber der MAZ. Aus ihrer Sicht mangele es an Mut sowie am Willen zu mehr Bürgerbeteiligung.

Linke bemängeln fehlende Infrastruktur

Die Linken hatten sich besorgt über den „stark zunehmenden ruhenden und fließenden Verkehr inklusive der Probleme auf der B 5, die nicht ausreichende öffentliche Infrastruktur für Bus und Bahn sowie die immer noch viel zu knapp bemessene soziale Infrastruktur bei Kitaplätzen oder einem fehlenden Jugendklub“ geäußert. Deshalb sei es aus Sicht der Fraktion geboten, den zweiten Bauabschnitt erst zu beginnen, wenn sich besagte Probleme gelöst hätten oder sie zumindest grundsätzlich abschwächt worden seien.

Diese Blöcke sollen umgebaut werden. Quelle: Privat

Das jedoch fand außerhalb der vier Mitglieder der Linke-Fraktion nur beim Elstaler Ortsvorsteher Oliver Kreuels (CDU) Zustimmung. Er beklagte sich zunächst über den geplanten Standort der neuen Kita im Olympischen Dorf. „Die Kinder ausgerechnet kurz vor der Schallschutzwand an der B 5 zu platzieren, ist doch ein schlechter Witz.“ Anderseits kritisierte Kreuels, dass bisher zu wenige Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten im zweiten Bauabschnitt entstehen sollen. „Wir sollten ein Maximum im Sinne der Gemeinde gegenüber den Investoren herausholen. Das sehe ich noch nicht“, so der CDU-Mann.

WWG und SPD sind für den Weiterbau

Ganz anders beurteilt die Wustermarker Wählergemeinschaft (WWG) den Sachverhalt. Fraktionschef Andreas Stoll: „Ich halte den Antrag der Linken für einen Winkelzug, der nicht angebracht ist. Wenn die Planer und Bauarbeiter im Olympischen Dorf nach dem ersten Bauabschnitt erstmal weg sind, sind sie weg und beschäftigen sich mit anderen Vorhaben. Unserer Gemeinde gehen Einnahmen verloren, weil weniger Einwohner hinzukommen. Und die soziale Durchmischung im Olympischen Dorf gerät ins Stocken.“ Außerdem, so Stoll weiter, sei die geforderte Verkehrsentlastung an den Knotenpunkten in Elstal nur begründbar und finanzierbar, wenn die Entwicklung im Olympischen Dorf weitergehe.

Ähnlich sieht man das in der SPD. Fraktionsvorsitzender Steven Werner stellte klar, dass die Bürger sehr wohl beteiligt würden. „In dem Bauleitverfahren können die Einwohner ihre Bedenken äußern. Außerdem gibt es noch Workshops, an denen Einwohner teilnehmen können.“ Er hätte sich gewünscht, dass die Forderung der Linken zunächst im Ortsbeirat Elstal und dann in den Ausschüssen der Gemeindevertretung beraten worden wäre.

Mieterinitiative übt Kritik

Mit Unverständnis hat die Mieterinitiative Elstal auf die Ablehnung des Antrages der Linken zur Kenntnis genommen. „Das vermittelt uns den Eindruck, als fürchte man die Meinung der Bürger, weshalb man solch eine Einwohnerabstimmung verhindert“, sagte Sprecher Matthias Redsch gegenüber der MAZ.

