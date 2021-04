Wustermark

​Beton/Stahl oder Holz oder von beidem etwas? Wie die Grundkonstruktion der künftigen Grundschule Elstal sein wird, diese Frage müssen die Wustermarker Gemeindevertreter beantworten. Dienstagabend wollen sie zunächst über den vorgelegten Entwurf diskutieren. Dabei geht es nicht nur nach praktischen und umweltrelevanten Fakten, auch die Kosten „müssen wir im Auge behalten“, sagte Nicole Mühlhausen von der Gemeindeverwaltung im Bauausschuss. Die bisherigen Empfehlungen der Wustermarker Fachausschüsse laufen auf eine Hybrid-Bauweise hinaus: Das Dach aus Holz, der Rest in Stahl und Beton. Das wäre rund 260 000 Euro teurer als die Nur-Beton-Variante, aber rund 400 000 Euro billiger als die Nur-Holz-Konstruktion. Hinzu komme, dass der Holzpreis auf dem Weltmarkt weiter stark ansteigt, so Mühlhausen.

Die Oberschule Elstal. Quelle: Architekturbüro Numrich Albrecht Klumpp

Insgesamt liegen die derzeit prognostizierten Kosten für die aus sechs Lernhäusern (Lernclustern) bestehende Grundschule bei etwa 23,5 Millionen Euro. Die Höhe der Fördermittel, die die Gemeinde Wustermark erwarten kann, steht noch nicht fest. Es kommen verschiedene Programme in Frage, aber Nicole Mühlhausen sagte im Bauausschuss auch: „Das Land Brandenburg hat signalisiert, dass wir nicht mir einer 70-prozentigen Förderung rechnen können.“

Modellschule für Brandenburg

Sicher ist: Die Gemeinde Wustermark wird viele Eigenmittel aufbringen müssen, um das Schulzentrum Elstal zu bauen, wobei die Dreifeldsporthalle an der Maulbeerallee ja schon fertig ist. Es werde eine Modellschule sein, die es so im Land Brandenburg noch nicht gibt, hatte Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) mehrfach betont.

„Der Baukörper der Grundschule wird als doppelseitiger Kamm in der Nähe zur Oberschule Elstal gestaltet. Auf den Lernhäusern der Klassen 3 und 4 wird ein zweites Geschoss für die Klassen 5 und 6 aufgesetzt, ansonsten ist das Gebäude eingeschossig“, erklärte Planer Timo Klumpp von der zuständigen Numrich Albrecht Klumpp Architekten GmbH in Berlin. Die Fassade der Gebäude soll mindestens im Erdgeschoss verklinkert werden, in Anlehnung an die Fassaden der Wohnhäuser der Eisenbahnersiedlung und der Dreifeld-Sporthalle. Das sei mit der Denkmalbehörde abgestimmt.

Die neue Dreifeldhalle Elstal. Quelle: privat

Die Mensa sei mit einer Kapazität von 150 Plätzen für die Essensversorgung und eine Doppelnutzung für außerschulische öffentliche und private Veranstaltungen konzipiert. Sie werde über einen gesonderten Zugang von der Puschkinstraße, eigenes WCs und Garderobe verfügen. Die Lehrküche, die für außerschulische Veranstaltungen vermietet werden kann, habe eine direkte Anbindung an die Mensa. Des Weiteren bleibe die Option der Erweiterung der Ausgabeküche zu einer Frischeküche erhalten, so Klumpp.

Die Wärmeversorgung der Grundschule soll über ein Nahwärmenetz von der Heizungsanlage der Dreifeld-Sporthalle erfolgen, die dafür erweitert wird. Der Strom werde unter anderem über Fotovoltaikanlagen erzeugt.

Mit Fahrradstellplätzen

Im Außenbereich entstehen neben dem Schulhof und den Spielanlagen (2700 Quadratmeter), ein Kleinsportfeld, Weitsprung- und Wurfanlagen, vier 100-Meter-Laufbahnen und eine 400-Meter-Rundlaufbahn, ein Schulgarten sowie 64 Stellplätze an der Puschkinstraße – davon sechs Behindertenstellplätze und zwei Stellplätze für E-Mobilität – vorgesehen. Ebenfalls eingeplant sind 70 Fahrradstellplätze an der Puschkinstraße, eine Feuerwehrdurchfahrt von der Puschkinstraße zur Maulbeerallee, zwei Fußwege zwischen Grund- und Oberschule.

Die Fläche vor der Stellplatzanlage an der Maulbeerallee, die für eine mögliche Erweiterung des Schulzentrums reserviert ist, soll Sitzmöglichkeiten erhalten. Für die Skateranlage, die im Zuge der Erweiterung der Kita Sonnenschein in Elstal an den Rand des neuen Schulzentrums versetzt werden soll, ist ein Platz an der Kreuzung Puschkinstraße/ Dyrotzer Ring bestimmt worden, so der Planer.

Ansicht des künftigen Schulzentrums Elstal. Quelle: Numrich Albrecht Klumpp

Sandra Schröpfer, Fraktionsvorsitzende der Wustermarker Linken: „Wir sind sehr froh, dass unsere Anregungen eines Schulgartens und einer großzügigen Obstbaumwiese als Grüngürtel hin zu den Anwohnern in die Planung übernommen wurde, was gleichzeitig als Sichtschutz dienen wird.“ Sie lobt die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Planungsbüro bei dem Vorhaben: „Es hat wunderbar funktioniert. Die Offenheit für Ideen der Gemeindevertreter macht die Grundschule auch inhaltlich und optisch zu einem Vorzeigeprojekt der Gemeinde.“

Eröffnung 2024 geplant

Wenn die neue Elstaler Grundschule wie gewünscht im August 2024 eröffnet werden soll, muss der enge Zeitplan eingehalten werden. Der sieht vor, dass die Wustermarker am 31. August die Entwurfsplanung billigen, damit bis zum 30. September der Bauantrag beim Bauordnungsamt eingereicht werden kann. Baubeginn soll im Juli 2022 sein.

Im Haushalt 2021 hat die Gemeinde Wustermark 1,3 Millionen Euro für die Grundschule eingestellt. Das reicht, um die Bauneben- und die Freilegungskosten, die in diesem Jahr entstehen, begleichen zu können, so die Verwaltung.

Von Jens Wegener