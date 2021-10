Elstal: So wird die Geschichte des Olympischen Dorfes museal erlebbar

Elstal

Das ehemalige Olympische Dorf von 1936 in Elstal ist mehr als nur ein Wohnort, es ist ein Ort der Geschichte und Erinnerung. Deshalb hat der Projektentwickler und Bauträger Terraplan ein museales Konzept entwickelt, das künftig als Dauerausstellung im ehemaligen Speisehaus der Nationen und in Außenanlagen zu sehen sein wird.

Seit Januar 2019 saniert Terraplan das unter Denkmalschutz stehende Speisehaus inklusive des ehemaligen Heizhauses. Außerdem realisiert das Unternehmen Neubauten im Inneren und Grünen Ring mit Tiefgaragen und Garagen. Insgesamt entstehen im ersten Bauabschnitt der „Gartenstadt Olympisches Dorf von 1936“ (kurz G.O.L.D) bis 2022 rund 365 Wohnungen.

Die alten Falttüren wurden wieder eingebaut.

Einst standen im Olympischen Dorf 141 Gebäude

Erstmals wurden 1936 die Olympischen Sommerspiele in Deutschland ausgetragen. Für die 3600 männlichen Athleten mit Trainern, Betreuern und Personal wurde ab 1934 eine eigene Siedlung in Elstal gebaut. Das 55 Hektar große Areal liegt 15 Kilometer vom Berliner Olympiastadion und umfasste 141 Wohnhäuser, Sozial-, Gemeinschafts- und Trainingsgebäude. Zentrum des Olympischen Dorfes war das Speisehaus der Nationen. In 38 Speisesälen, für jede Nation mit eigener Küche, versorgten 200 Köche dort die Sportler aus aller Welt.

Mühevolle Kleinarbeit war nötig, um alte Stücke zu retten.

Nach den Spielen blieb das Gelände in der Obhut der Wehrmacht. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernahm die Sowjetarmee das Areal. Teile der Bauten wurden Lazarett, andere verblieben zu sportlicher Betätigung. Die Sowjetarmee übergab 1992 das Gelände an die deutschen Behörden.

Von 1993 bis 2004 standen die Gebäude leer. Danach kümmerte sich die „DKB-Stiftung für gesellschaftliches Engagement“ um Sicherung, Erhalt und Ausbau des Ensembles.

Bilder, Texte und Exponate

„Um an diese bedeutende Geschichte zu erinnern, engagierten sich Projektbeteiligte für ein museales Konzept. Künftig ist es möglich, bei einem Rundgang an mehr als 60 Stationen in den Treppenhäusern und Fluren im Speisehaus der Nationen und im Außenbereich des ersten Bauabschnitts die Geschichte zu erleben “, sagt der Terraplan-Chef Erik Roßnagel. Es gibt Tafeln mit Texten und Bildern und Exponate, die vor Ort bei Ausgrabungen gefunden wurden sowie Sportgeräte, historische Falttüren und eine originale Olympische Fackel von 1936. Die Türklinken der neuen Häuser wurden auf Basis eines Modells in Bronze gegossen. Ihre Form, zugleich Logo der G.O.L.D., ziert den Grundriss des Speisehauses. Ein Exemplar wird in einer Station ausgestellt.

Die originale Fackel von 1936.

Weitere Bauabschnitte können hinzugezogen werden

Die Sicherung der alten Wandbilder, die Restauratorin Maria Knackmuß gemeinsam mit Hirsch Rütt und Partner und Studenten der Fachhochschule Potsdam übernahmen, habe sich als technisch anspruchsvolles, aber erfolgreiches Unterfangen erwiesen. In mühsamer Kleinarbeit seien Objekte wie historisches Geschirr gesichert und teils restauriert, Exponate aufwendig zusammengesucht und online nach originalen Überresten recherchiert worden. „Das Konzept der Ausstellung ist so angelegt, dass es auf die folgenden Bauabschnitte übertragen werden kann“, so Roßnagel.

Die Wandbilder wurden restauriert.

Entwickelt wurde es von Bau- und Kunsthistoriker Sebastian Gulden, Innenarchitekt Eugen Gehring, Projektleiterin im Speisehaus der Nationen Sandra Behling, Projektleiter im Olympischen Dorf Marco Voigt, Marketingleiterin von Terraplan Stefanie Egenberger und dem Grafikatelier Engelke & Neubauer. „Wie umfassend das Projekt ist, zeigen die Kosten von etwa 500 000 Euro, so Roßnagel. 2022 soll der erste Bauabschnitt im Olympischen Dorf fertiggestellt sein. Dann wird die Ausstellung zu sehen sein.

