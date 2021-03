Wustermark

Der Vater war schon Dachdecker, der Sohn lernte Zimmermann. Im „VEB Bau Nauen“ wurden bis 1989 die Grundlagen für Immo Hartig geschaffen, um nach der Wende eine erfolgreiche Handwerker-Karriere zu starten. „Seit 2003 bin ich nun selbstständiger Trockenbauer und habe es noch keinen Tag bereut“, sagt der gebürtige Havelländer und steigt die Treppen in den Dachboden des alten Eisenbahnerhauses in der Siedlung in Elstal hoch, um auch diese Fläche wieder bewohnbar zu machen.

Auftragsbuch gut gefüllt

Hartigs Auftragsbuch ist gut gefüllt. „Das letzte Corona-Jahr war eines meiner erfolgreichsten Jahre als selbstständiger Handwerker“, sagt der 50 Jahre alte Wustermarker, für den sein Beruf Berufung ist. Der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt Hartig, der um 6.45 Uhr auf der Baustelle jeden Morgen pünktlich anfängt und bis 17 Uhr durcharbeitet. „Seitdem ich selbstständig arbeite, war ich noch keinen Tag krank“, erzählt er.

Die Ausbildung zum Zimmermann kam ihm bei seiner Spezialisierung zum Trockenbauer zugute. In Deutschland gibt es im Berufsfeld des Trockenbaus zwei Ausbildungen: Nach zwei Jahren ist die Ausbildung zum Ausbaufacharbeiter mit Schwerpunkt Trockenbauarbeiten abgeschlossen. Nach drei Ausbildungsjahren darf sich ein Lehrling schließlich Trockenbaumonteur nennen. Anschließend besteht die Möglichkeit einer weiterführenden Berufsausbildung als Industriemeister für Akustik- und Trockenbau.

Erfahrung und Kompetenz

Im Gewerk des Trockenbauers gibt es keine Meister-Pflicht für einen eigenen Betrieb. Deshalb würde die Erfahrung und Kompetenz eines selbstständigen Trockenbauers wichtig sein. „Ich kann mir im Havelland keinen Mist erlauben, das würde sich sofort in der Kundschaft rumsprechen“, sagt Hartig. Für ihn gibt es „keinen Pfusch am Bau“, er kennt nach dreißig Jahren Trockenbau die Fehler, die gemacht werden können. Und er kennt Bauherren, die nach kurzer Zeit schimmlige Wände wieder rausreißen mussten.

„Ich verarbeite nur hochwertiges Material, achte auf die richtige Dämmung und nutze eine Konstruktion aus Metall, um die Wände zu stellen“, erklärt Hartig. Die Aufgabengebiete eines Trockenbauers beginnen, wenn die tragenden Wände stehen oder im Inneren eines alten Hauses umgebaut werden muss.

Der Trockenbau-Experte baut Wände, Decken und Böden, die am Gebäude nicht tragend, sondern nur raumbegrenzend sind. Auf diese Weise gestaltet Hartig Räume ganz nach den Vorstellungen und Wünschen des Bauherrn, und manchmal sind dann auch seine eigenen Ideen gefragt: Hier sollten sie noch ein Fenster einbauen, damit der Raum Licht bekommt.

„Dafür errichte ich zunächst eine Konstruktion aus Metall – Holz nehme ich nicht – auf die ich anschließend trockene Gipskarton-Platten setze“, sagt Hartig. Er benutze dabei Materialien und Verfahren ohne Wasser, er verwendet Klemm-, Schraub- oder Stecksysteme. Trockenbau-Arbeiten sind meist sauber und schnell.

Im Badezimmer benutzt Hartig spezielle, imprägnierte Gipsplatten, so auch im Dachgeschoss Ausbau in Elstal. Diese weisen Feuchtigkeit ab und lassen somit keinen Schimmel in den Wänden entstehen. Später eignen sich die fertigen Gips-Platten für jede Art von Verkleidung. Egal ob Anstrich, Putz, Tapete oder Fliesen-Trennwände – der Trockenbauer weiß Rat.

Sein Beruf wäre vielfältig, sagt er: Deckenbekleidung und abgehängte Decken, Vorwand-Installation für Sanitäranlagen, Wandverkleidungen, Einbauten für Lüftungsanlagen, Dämmung, Schallschutz und Isolierungen, Konstruktionen für Fußboden- oder Wandheizung - alle diese Arbeiten und noch viel mehr würden zum Repertoire eines Trockenbauers gehören.

Vor allem beim Ausbau von Dachgeschossen kennt der gelernte Zimmermann und erfahrene Trockenbauer die Möglichkeiten einer effektiven Nutzung des Raumes und weiß um die Wichtigkeit einer richtigen Dämmung Bescheid. Über 200 Platten haben sie über die engen Treppen des Eisbahnhauses in Elstal unter das Dach geschleppt, eine entsprechende Anzahl von Dämmmaterial-Rollen hochgewuchtet. „Dies ist eine Baustelle, die mir natürlich viel Arbeit, aber auch viel Spaß macht“, sagt Hartig, der sein Geschäft auch ohne festangestellte Mitarbeiter betreibt: „So bin ich nur für mich verantwortlich.“

Waren es früher die Baustellen in Berlin, die ihn ernährten, sind es jetzt vor allem die Aufträge aus dem Havelland. „In den nächsten sechs Monaten bin ich voll ausgebucht“, sagt Hartig. Handwerk hat goldenen Boden, gerade in Corona-Zeiten – und das gilt auch für den Trockenbauer aus dem Havelland.

Von Ulrich Hansbuer