Elstal

Ein Mann bemerkte Dienstag gegen 21 Uhr in der Elstaler Schulstraße Flammen in einem Mehrfamilienhaus. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses gelöscht. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Alle weiteren Wohnungen blieben offenbar unversehrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Von MAZonline