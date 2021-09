Elstal: Würstchen und brasilianische Wraps am Wasserturm

Elstal

Ein belegtes Brötchen und einen Kaffee in die Hand und dann schnell zum Zug. Oder einen Wrap am Abend auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause. Tim Schwarzenberger hofft, dass sein Konzept mit dem Imbisswagen am Bahnhof Elstal funktionieren wird. „Der Auftakt jedenfalls ist gut gelaufen, wir haben vor Ort und auf Facebook fast ausschließlich positive Resonanzen bekommen“, freut sich der junge Mann aus Brieselang.

Das Angebot am Imbisswagen reicht von den Klassikern Currywurst und Schnitzel über die hauseigenen Wraps und Falafel bis zu Kuchen und Torte.

Von Australien nach Elstal

Eigentlich wollte der 27-Jährige Koch werden. Er hatte eine Ausbildung begonnen, nachdem er zuvor als Küchenhilfe in Australien und in der Schweiz gearbeitet hatte. „Das hat mir Spaß gemacht, ich konnte dort in den Beruf reinschnuppern“, sagt Schwarzenberger. Auch der Einstieg in die Lehre in einem Betrieb in Sachsen-Anhalt funktionierte, bis Corona ihm einen Strich durch die Rechnung machte. „Die Gastronomie war ja geschlossen oder stark eingeschränkt, sodass mein Chef vor der Wahl stand, einen Food-Truck anzuschaffen. Als er sich am Ende dagegen entschieden hatte, habe ich den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen“, erzählt der 27-Jährige.

Der Imbiss am Bahnhof Elstal. Quelle: Privat

Er beendete die Kochlehre, kaufte sich einen Imbiss-Anhänger und legte los. Den geeigneten Standort zu finden, sei nicht einfach gewesen. „In Berlin gibt es ein Überangebot, sodass ich überlegt hatte, es in der Region zu versuchen.“ Der Brieselanger informierte sich, wo Großbaustellen sind, und so kam Elstal auf den Plan. Tim Schwarzenberger nahm Kontakt mit der RLCW auf, vereinbarte, dass er seinen Imbisswagen „Zum Wasserturm“ auf dem P & R-Parkplatz aufstellen darf. „Ich werde es eine Zeit lang probieren, ob es hier in Elstal genug Nachfrage nach meinen Produkten gibt“, so der 27-Jährige.

Viel Zuspruch aus dem Netz

Den ersten Ansturm erlebte er jüngst beim „Info-Tag Eisenbahn“, als sich am Bahn-Technologie Campus Havelland in Elstal Hunderte Leute über Bahnberufe informierten. Unter den Besuchern waren die Elstaler Matthias Rosenfeld und Matthias Redsch. „Tolle Sache. Endlich ein Imbissangebot am Bahnhof“, sagt Redsch.

Auf Facebook bekommt der Brieselanger Betreiber viel Zuspruch: „Da hat endlich mal einer den Mumm und offensichtlich die Mittel, so einen Imbiss am Bahnhof auf die Beine zu stellen. Respekt und richtig so. Wenn es qualitativ okay ist, dann wird das sicherlich ruck-zuck angenommen“, schreibt ein User und gibt noch mit auf den Weg: „Eine Herausforderung könnte sein, die vielen Kunden, die schnell zur Bahn müssen, fix am Imbiss abfertigen zu können.“

Wraps gibt es am Nachmittag

Aufgrund der Nachfragen an den ersten Tagen hat sich Tim Schwarzenberger entschieden, um die Mittagszeit vor allem Schnitzel, Würstchen und Bouletten mit eigenen Saucen anzubieten. Am Nachmittag werden dann auch die Wraps der Marke Eigenproduktion verkauft. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 15 und 17 bis 20 Uhr. Bestellungen sind unter 0176/41903693 möglich.

Von Jens Wegener