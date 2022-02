Elstal knackt die 5000er-Grenze

Wustermark

Überraschend kommt es nicht, dass der größte Wustermarker Ortsteil Elstal zum Jahresende 2021 mehr als 5000 Einwohner hatte. Genau 5060 Menschen sind registriert, Ende 2020 waren es noch 4650. Der Zuwachs binnen einen Jahres von gut 400 ist für einen relativ kleinen Ort schon beachtlich.

Zuwachs im Olympischen Dorf

Und das Ende der Fahnenstange ist längst nicht erreicht. Blickt man nur auf die rasant wachsenden neuen Häuser im Olympischen Dorf. Von den geplanten Geschosswohnbauten in der Heidesiedlung, über die im Moment noch diskutiert wird, mal abgesehen. Elstal hat jedenfalls den größten Anteil daran, dass in der Gemeinde Wustermark jetzt 10 458 Einwohner gemeldet sind. Ende 2020 lag die Zahl bei 9972.

Auch im zweitgrößten Ortsteil Wustermark mit den Ortsbereichen Dyrotz und Wernitz, sind neue Bewohner hinzugekommen. Die Einwohnerzahl stieg von 3203 Ende 2020 auf 3274 zum Jahresende 2021. Ein Plus von 16 Bewohnern gegenüber 2020 gibt es in Priort. Dort leben jetzt 1355 Menschen. In Buchow-Karpzow liegt die Einwohnerzahl jetzt bei 435 (minus acht gegenüber 2020), in Hoppenrade sind es 334 (minus drei).

Von Jens Wegener