Elstaler Friedhof braucht eine „Schönheitskur“

Das Erscheinungsbild des Ortes der Trauer und der Stille in Elstal lässt viele Wünsche offen. Zwar hat sich auf dem einzigen kommunalen Friedhof der Gemeinde Wustermark in den letzten Jahren schon einiges getan: Die Kapelle wurde außen saniert, einige Wege wurden befestigt, die Einfriedung überarbeitet. Aber das reicht aus Sicht der Gemeindevertreter längst nicht aus.

Neues Konzept wird erarbeitet

So stimmten sie einem Antrag der CDU-Fraktion zu, die ein neues Friedhofskonzept fordert, bei dem die Bürger mitreden sollen, wie Fraktionschef Oliver Kreuels sagt. „Voraussetzung für die Optimierung der Friedhofsbewirtschaftung ist eine effiziente und nachhaltige Planung, bei der entsprechende Belegungsstrategien und modifizierte Bestattungsformen berücksichtigt werden sollen“, ergänzt er. Aus Sicht der CDU gibt es eine recht lange Liste mit verbesserungswürdigen Dingen.

Ein einzelnes Grab. Quelle: Jens Wegener

Vor allem gehe es um die Anordnung der Grabstellen, fehlende Wege und die Pflege des Grüns. Oliver Kreuels: „Es gibt kein System bei den Grabstellen. Der eine Stein ist zur Hecke ausgerichtet, der nächste Stein macht eine neue Reihe auf. Auf die Einhaltung der Fluchten wird nicht geachtet, viele verschieben die Gräber einfach.“ Als „rudimentär und unschön“ bezeichnet der CDU-Fraktionschef die Baumbewässerung. Zudem fehle eine Toilette und das Feld für anonyme Bestattungen bedürfe einer dringenden Aufwertung. Und die Wege sollten als solche erkennbar und keine Stolperfallen sein.

in unmittelbarer Nähe zum Friedhof steht die Kita „Sonnenschein“. Quelle: Jens Wegener

Halbanonyme Bestattungen sollen möglich sein

Um all das auf dem Elstaler Friedhof zu ermöglichen, müsse zunächst die Bestandssituation genau erfasst werden, um dann eine Planung machen zu können. Volle Zustimmung bekommt die CDU von den anderen Fraktionen. „ Die Linke hat schon seit Jahren Verbesserungen angemahnt. Ein Konzept ist der notwendige und richtige zweite Schritt für einen optisch ansprechenden und funktional organisierten Friedhof“, sagt Sandra Schröpfer, Fraktionsvorsitzende der Linken. Ihre Fraktion habe bereits vor rund fünf Jahren eine Mängelliste mit Fotos vorgelegt, Vor-Ort-Termine organisiert und Anfragen dazu gestellt. Daraufhin sei es in den Jahren 2017, 2018 und 2019 zu erheblichen Verbesserungen gekommen, so Schröpfer. Auch die Möglichkeit der halbanonymen Bestattungen sei den Linken wichtig gewesen.

Kapelle wird innen verschönert

In der Gemeindeverwaltung habe man die Notwenigkeit, den Friedhof zu gestalten, erkannt. „Bereits im Januar hatten wir hausintern zunächst den Friedhof dem Bereich Tiefbau zugeordnet, sodass es jetzt ein klare Zuständigkeit gibt“, sagt Bürgermeister Holger Schreiber.

Die Kapelle. Quelle: Jens Wegener

In der Kapelle würden zeitnah Maler- und Elektroarbeiten erledigt, die Heizung überarbeitet. Ein Gesamtprojekt Friedhof wird entwickelt, sodass die Finanzierung der Maßnahmen in den Doppelhaushalt 2021/22 eingeordnet werden kann. Oder die Gemeindevertreter entscheiden, bestimmte Dinge noch im Nachtragshaushalt 2020 zu berücksichtigen, so Schreiber.

Von Jens Wegener