Elstal

Als vor knapp vier Wochen der erste Plus-Bus im Landkreis Havelland seine Fahrt in Dallgow-Döberitz begann, war für Brunhilde Podewils ein Glückstag. Die Elstalerin konnte live beim Start dabei sein – und das hatte seinen Grund, wie Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber sagt: „Der Einsatz von Frau Podewils hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Wustermarker jetzt von dieser Schnellbuslinie profitieren können“.

Viele Jahre hatte sich Brunhilde Podewils darüber geärgert, dass es vor allem an den Wochenenden und in den Abendstunden keine Busverbindung von Elstal oder Wustermark nach Nauen gab. „In erster Linie ging es mir, die kein Auto mehr fahren kann, darum, zum Krankenhaus zu kommen. Das ging nur per Zug über Spandau und dann zurück, verbunden mit langen Wartezeiten und Fußwegen“, erzählt die 76-Jährige.

Auch für Schüler ist der Schnellbus ein Vorteil

Also beschloss sie im Vorjahr irgendwann, Unterschriften für eine Busverbindung nach Nauen zu sammeln. „Ich habe einen Text verfasst und bin in Elstal von Tür zu Tür gelaufen. Die Leute haben mich angehört, und die meisten haben auch unterschrieben.“ Mehr 500 Namen standen am Ende auf den Listen, die sie Bürgermeister Schreiber übergab, der sie wiederum an den Landkreis Havelland weiterreichte.

Unterm Strich steht das Ergebnis, mit dem selbst Brunhilde Podewils nicht gerechnet hatte: Ein Plus-Bus auf der Linie 663, der stündlich von Nauen über Wustermark nach Dallgow-Döberitz fährt. An Wochenenden und Feiertagen alle zwei Stunden. „Ich freue mich einfach über diese Verbindung“, sagt die Rentnerin und ergänzt: „Profitieren können ja auch die Schüler, die in die Gymnasien nach Nauen oder Dallgow müssen. Oder die Leute, die ohne Auto zum Havelpark in Dallgow einkaufen oder dort zum Trödelmarkt wollen.“ Nicht zu vergessen, dass es von Dallgow und Wustermark neben den Bahnanschlüssen auch Busanbindungen nach Potsdam, Paaren im Glien und Ketzin/ Havel gibt.

An Wochenenden im Zwei-Stunden-Takt

Der Plus-Bus wird von der kreiseigenen Havelbus Verkehrsgesellschaft betrieben. Die Linie 663 ermöglicht eine schnellere Verbindung von Nauen über Wustermark nach Dallgow-Döberitz. Der Plus-Bus fährt konkret einmal pro Stunde zwischen 5 und 21 Uhr und am Samstag von 7 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 19 Uhr im Zwei-Stundentakt. Die Anfahrtszeiten wurden so optimiert, dass das Umsteigen in die Regionalbahnen 2, 4, 10, 13 und 21 nun erleichtert ist.

Von Jens Wegener