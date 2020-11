Elstaler ärgern sich über Risse in Hauswänden am Radelandberg

Elstal

Wer den Hausflur in der Stockholmer Straße 3 a in der Elstaler Radelandberg-Siedlung betritt, dem fällt unweigerlich ein langer Riss in der Seitenwand auf. Mittlerweile ist der nicht nur mehr als einen Meter lang, er wird auch immer breiter. „Als ich hier 2003 eingezogen bin, gab es diesen Riss schon. Nur war er weniger sichtbar. Inzwischen ist der Baumangel so weit fortgeschritten, dass es bei starkem Wind durch diesen Riss bei mir in der Wohnung zieht“, sagt Petra Pohler. Sie hat die Schäden beim Eigentümer, der TAG Immobilien AG, auch schon angezeigt. Aber damit sei ja das Problem nicht gelöst.

Ursache für lautes Knacken nicht gefunden

Eine Etage höher im selben Eingang hat Stefanie Schulze seit Anfang des Jahres einen Riss im Wohnzimmer. Aber nicht nur das: „An manchen Tagen hören wir in der Wohnung ein recht lautes Knacken, das aus Richtung Decke kommt. Ich habe das aufgezeichnet, zur TAG geschickt und den Mangel angemeldet“, erzählt die junge Frau.

Tatsächlich habe die TAG nicht nur den Hausmeister zum Nachsehen geschickt, sondern auch eine Firma beauftragt, die sich darum kümmern sollte. „Die sind aufs Dach geklettert, haben aber nichts gefunden“, so Schulze.

Die Baustelle an der Rosa-Luxemburg-Allee liegt unmittelbar vor den Wohnhäusern am Radelandberg. Quelle: Jens Wegener

Zwei Theorien zur Entstehung der Risse machen in der Siedlung die Runde. Die einen vermuten, dass das alles mit dem Baubeginn an den nicht weit entfernten alten Flakhallen zu tun habe. „Dort wurden zum Teil ganze Hänge abgetragen, um Baufreiheit zu bekommen“, sagt Mieterin Sandra Schröpfer. Andere Radelandberg-Bewohner gehen davon aus, dass es auf der neuen Baustelle der Firma C & P an der Rosa-Luxemburg-Allee solche Erschütterungen gegeben hat, die die Rissbildung weiter forciert haben.

Im Keller kommt die Wärmeisolierung runter

Zu diesen Vertretern gehört Elke-Marianne Zagel. Die Rentnerin wohnt seit 2004 in der Stockholmer Straße 3 b. „Bei mir hat sich im Keller die Wärmeisolierung an der Decke gelöst, Teile sind schon runtergefallen. Das ist aber erst passiert, als bei C & P gebaut wurde“, sagt sie.

Im gesamten Flur der Antwerpener Straße 3 b sind ebenfalls kleinere Risse zu erkennen. „Im Schlaf- und im Wohnzimmer haben wir fast in jeder Ecke an der Decke einen Riss“, erzählt Marianne Gärtner.

Im Wohnzimmer das Ehepaares Werner in der Amsterdamer Straße wackeln öfter mal die Gläser im Schrank, wenn auf der Baustelle vor ihrer Tür gearbeitet wird. Quelle: Jens Wegener

Einige Meter weiter in der Amsterdamer Straße 6 c wohnt Familie Werner – seit zwölf Jahren. Das Rentnerehepaar hat die Baustelle von C & P direkt vor dem Küchenfenster. „Wir haben uns richtig erschrocken, als die dort die acht Meter langen Pfähle in die Erde gerammt haben. Die Gläser im Schrank haben gewackelt“, berichtet Dagmar Werner. Vor allem im Flur ihrer Wohnungen sind Risse an den Wänden zu sehen.

Eigentümer TAG spricht von Setzungsrissen

Für den Eigentümer TAG sind diese Mängel nicht neu. Grit Zobel, Marketingleiterin des Unternehmens, erklärt gegenüber der MAZ: „Aufgrund der Altbausubstanz der Gebäude und den nachweislichen Grundwasserschwankungen auf dem Radelandberg kommt es seit Jahrzehnten zur Rissbildungen. Durch die Grundwasserproblematik werden immer wieder oberflächliche Risse auftreten.“ Statische Probleme würden sich dadurch aber nicht ergeben. „Wir wissen von diesen Setzungsrissen und stimmen uns hierzu mit den Mietern ab. Mietminderungen bezüglich der Risse gibt es derzeit nicht.“ In der Antwerpener Straße, Stockholmer Straße und Am Wasserwerk seien der TAG. keine Schäden bekannt, die im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben an der Rosa-Luxemburg-Allee stehen würden. Der Baustart der neuen Häuser von C & P zwischen Antwerpener Straße und St. Louiser Straße steht bevor. Insgesamt verwaltet die TAG in der Radelandberg-Siedlung 230 Wohneinheiten.

