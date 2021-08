Empörung in Elstal: Dieses Gebäude im Olympischen Dorf wurde beschmiert

Elstal

Die Schäden sind sichtbar, aber noch nicht messbar. An vielen Stellen an dem unter Denkmalschutz stehenden Hindenburghaus im Olympischen Dorf in Elstal haben sich Graffiti-Sprayer verewigt. Mit verschiedenen Farben sind Fenster und Fassaden verunstaltet worden.

Wie erst jetzt bekannt wurde, soll es am Wochenende, 6./8. August, in dem Gebäude eine illegale Techno-Party gegeben haben. Dabei wurde erheblicher Sachschaden verursacht. Die Partygäste hatten sich widerrechtlich Zutritt zu dem Gelände verschafft, sie sollen durch einen aufgebrochenen Zaun von der Straße „Zum Olympischen Dorf“ eingedrungen sein.

Auch Innenwände wurden verschandelt

Die Empörung ist groß, so auch beim Vorsitzenden der Gemeindevertretung Wustermark, Tobias Bank: „Mal abgesehen von den aufgebrochenen Toren und Türen wurden die originalen Fenster, die Außenfassaden und einige Innenwände großflächig besprüht und beschädigt. Die Partygäste hinterließen zudem Urin und Fäkalien in Größenordnungen im Haus“, sagte der Elstaler.

Er wundert sich, wie „weit mehr als 50 Partygäste unbemerkt auf das Gelände, in das Haus und wieder zurück“ gelangen konnten. Zumal auch eine Musikanlage transportiert werden musste. „Wir reden hier nicht von einer Gartenlaube und einem spontanen Grillnachmittag, sondern von einem Denkmal von nationaler Bedeutung und einer offenkundig sehr gut geplanten Party“, so Bank.

Eigentümer wollte sich nicht äußern

Brisanz bekommt die Angelegenheit außerdem, weil das Hindenburghaus zu dem Bereich des Olympischen Dorfes gehört, der in einem der folgenden Abschnitte bebaut werden soll. Noch ist die Progess 1 GmbH die Eigentümerin, sie will aber an die Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau AG verkaufen, die als Investor fungieren wird.

Noch liegen keine offiziellen Informationen zur Höhe der Schäden vor. „Offiziell ist auch der Ortsbeirat der Gemeinde, der in der vergangenen Woche tagte, nicht über den Vorfall informiert worden“, sagt Tobias Bank. Er erwartet von den Verantwortlichen eine Stellungnahme gegenüber der Gemeindevertretung, da es viele offene Fragen gebe. Aus seiner Sicht müsse bei der Bedeutung des Hindenburghauses geklärt werden, ob die noch Eigentümerin, die Progess 1 GmbH, ihren Sicherungspflichten ausreichend nachgekommen ist. „Ich frage mich auch, was der Wachschutz gemacht hat, während die Party lief? Oder wann die Polizei informiert worden ist und welche sicherheitstechnischen Konsequenzen der Eigentümer zieht“, so Bank weiter.

Auf MAZ-Anfrage wollte sich die Progess 1 GmbH am Dienstag jedoch nicht zu diesem Vorfall äußern.

Bei der Polizei liegt nach derzeitigen Informationen noch keine Anzeige wegen Einbruchs oder Sachbeschädigung zum Hindenburghaus vor.

Von Jens Wegener