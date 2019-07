Elstal

Im Keller der alten Elstaler Turnhalle ist es laut. Handwerker sind dabei, den Fußboden in einigen Räumen zu erneuern. „Es läuft der letzte Abschnitt der Sanierung“, sagt Wustermarks Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Die weitere Brandschutzertüchtigung, die Heizungsanlage und der Einbau einer Lüftungsanlage stehen noch an, dann sollte die Halle in der Rudi-Nowak-Straße wieder voll funktionstüchtig sein.

Wohnungen im Obergeschoss umgebaut

Seit mittlerweile vier Jahren sind immer wieder Erneuerungsarbeiten in der Halle an der Tagesordnung. Grob überschlagen hat die Gemeinde Wustermark bis 2018 etwa 217 000 Euro investiert, in diesem Jahr kommen noch mal 274 000 Euro hinzu.

Fußbodenarbeiten im Keller der Turnhalle. Quelle: Jens Wegener

Summa summarum halbe Million Euro. Wobei ein Großteil der Kosten nicht in die Halle selbst, sondern in den Umbau der oberen Wohnungen in dem Gebäude (aus drei wurden zwei) geflossen ist, die vermietet sind. „Vor allem in Sachen Brandschutz ist in der oberen Etagen viel gemacht worden“, weiß Bauamtsleiter Wolfgang Scholz. Verwalter des Gebäudes und der Wohnungen ist die Ketziner Wohnungsgesellschaft GWV im Auftrag der Gemeinde Wustermark.

Schulsport in der neuen Dreifeldhalle

Die bisher im Foyer geparkten Sportgeräte sind jetzt in dem Garagenanbau gelagert, so dass Umkleidekabinen im Foyer aufgestellt werden konnten. Bisher mussten sich die Mädchen und Jungen der Elstaler Oberschule im Kellergeschoss umziehen. Dort aber gibt es keine Fenster und eine marode, nicht mehr den Vorschriften entsprechende Lüftungsanlage.

Die kleine Turnhalle ist derzeit noch die einzige Möglichkeit für Indoor-Schulsport. Eine neue Dreifeldhalle in Elstal ist geplant. Noch in diesem Herbst soll dort Baustart sein. Aber auch wenn der neue Sportkomplex in der Schulstraße fertig ist, bleibt für die Vereine in Elstal, also Fußballer und Tischtennisspieler, sowie die Frauensportgruppe die kleine Halle unverzichtbar. „Das soll auch in Zukunft so bleiben. Wenn die neue Halle fertig ist, können die Vereine und Gruppen in der Rudi-Nowak-Straße trainieren“, sagt Bürgermeister Holger Schreiber. Ob die Hallennutzung wie im Moment noch, kostenfrei sein wird, muss man abwarten.

Mängelliste der Linken

Vor allem die Wustermarker Linken hatten, neben der Oberschule selbst, immer wieder auf die Sanierung der alten Halle gedrängt. „Die Mängel waren irgendwann so unerträglich, dass gehandelt werden musste. Daher haben wir gemeinsam mit den Nutzern überlegt, wie die verhältnismäßig kleine Halle optimaler genutzt werden könnte und welche Maßnahmen schnell und unkompliziert angegangen werden sollten. Das Ergebnis war eine mehrseitige Liste, die teilweise eklatante Schäden und Unzulänglichkeiten aufzeigte, aber auch Vorschläge für bauliche Änderungen“, sagt Linken-Politiker Tobias Bank.

Von Jens Wegener