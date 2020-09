Engel aus Abfall und Strandgut: In Wustermark entstehen besondere Kunstwerke

Wustermark

Ganz schön vielseitig ist Inken Völker aus Wustermark: Sie zieht Engel auf Draht, fräst Schlitze in Holz für Schlüsselbretter und montiert verwaiste Porzellandeckel auf Treibholz. Oder sie transferiert Fotos auf Strandgut, ein derbes Tau aus der Ostsee wird zu einem Mobile und Seife umhüllt sie mit buntem Filz. Aus Ytongsteinen entstehen Skulpturen, aus Pappmaché-Schalen baut sie Lampen. Sie nennt es Upcycling.

Die Künstlerin Inken Völker verarbeitet viele verschiedene Fundstücke. So ist unter anderem eine Engelparade entstanden.

Inken Völker war nämlich mal Elektrikerin, davor Konditorin, nachdem sie ein paar Semester Architektur studiert hatte. „Die Studenten in meinem Kurs trugen alle Schlips und Kragen, das fand ich spießig und brach mein Studium nach ein paar Semestern ab“, sagt sie in ihrem üppig blühenden Garten.

Aus Spandau ins Havelland

1992 zog die Spandauerin ins Havelland. Die Großstadt hatte ihr noch nie gefallen. Raus ins Grüne wollte sie. Die 20 Kilometer Entfernung von der Stadtgrenze schreckten sie nicht ab. Mittlerweile arbeitet die 60-Jährige wieder in der Bäckerei als Konditorin, im Café Gartenlaube im Johannesstift. „Zufällig hörte ich, dass sie jemanden suchten, der backen kann.“

Wie kam sie zum Upcycling im großen Stil, dieser speziellen Art des Recyclings? „Ich habe immer gern mit den Händen gearbeitet, Kopfsachen waren nicht mein Fall. Und mich interessierten schon immer mehr die Männer-Gewerke als nähen, stricken und häkeln.“ Seit Langem ist Inken Völker Gast auf Handwerkermärkten.

Durch ihre offene, fröhliche Art fiel es ihr leicht, Kontakte zu knüpfen. Sie besuchte Workshops und Lehrgänge, lernte sogar Schweißen. Regelmäßig fährt sie ins niedersächsische Hildesheim zu Bildhauerkursen bei einem Künstler aus Simbabwe. Sie arbeitet in Ytong und in Tadelakt, eine Art von Kalkputz aus der Gegend von Marrakesch in Marokko.

Treibholz und Strandgut

Das Material für ihre zahlreichen Objekte findet Inken Völker. Oder ihre Freunde stöbern Strandgut für sie auf. „Leider wird das Treibholz langsam knapp. Zu viele Leute können inzwischen etwas damit anfangen.“

Von Tischlerwerkstätten kauft sie die Holzabfälle für kleines Geld für die Schlüsselbretter. Und wenn irgendwo im Freundeskreis eine Kaffeekanne zerbricht, freut sich Inken Völker: Das bedeutet wieder einen Deckel mehr für ihre Hakenbretter. Daran kann man sehr dekorativ Handtücher im Bad aufhängen oder Topflappen in der Küche. Im Flur dienen sie als ungewöhnliche Garderobenhaken.

Der Einfall mit den alleinstehenden Deckeln als Haken basiert auf ihrem Bedürfnis, Schönes zu erhalten. „Ich gebe dekorativen Überbleibseln einen neuen Sinn. So kann ich der Wegwerfgesellschaft entgegenwirken und dazu nachhaltig. Vieles ist in noch Ordnung und hat eine eigene Ästhetik. Man muss manche Gegenstände nur umwidmen.“

In der Ladenwerkstatt hängen kleine gehäkelte oder gestrickte Läppchen an den Deckel-Knäufen. „Das hat alles meine Schwester gemacht. Als Demo-Objekte quasi.“

Mit der Zeit fanden sich Mengen von weißen Deckeln an. Die können schon mal sehr eintönig wirken. Mit Porzellanfarben hübscht Inken Völker sie auf. In der Falkenseer Galerie Schneeweiß werden sie gebrannt.

Coronawand im Garten

Früher war ihr jetziger Laden und Showroom ein Stall. Nebenan in der Garage steht eine alte Werkbank. „Die war schon drin, als ich das Haus kaufte. Es stammt aus den 1930er-Jahren“, sagt sie. Hinten in der Garage sieht man die „Corona-Wand“.

In einem Rahmen aus hellem Holz stecken ein paar hundert leere Toilettenpapierrollen. Was soll das werden, wenn es fertig ist? So genau weiß Inken Völker das auch noch nicht. Aber es wird wohl auf einem Paravent, einen Raumteiler, hinaus laufen.

Nordsee und Ostsee

„Ich bin Sammlerin“, sagt Inken Völker von sich selbst. Schöne alte Sachen hebt sie auf, irgendwann kommt die Idee dazu, wie man den Dingen ein zweites Leben geben kann. So gibt sie den aussortierten Dingen einen neuen Sinn.

Da sie das Meer mag, die Nordsee lieber, aber die Ostsee liegt näher, spielt es immer wieder eine Rolle, sei es mit Strandgut, Treibholz oder als Foto. Entsprechend hat sie ihrem Mini-unternehmen dem Namen „mehrMeerSinn“ gegeben. Das es beim Finanzamt angemeldet ist, betont sie stolz.

Seit sechs Jahren verkauft Inken Völker ihre Upcycling-Produkte auf Märkten im Havelland, in Berlin und Potsdam. Dieses Jahr war der erste Markt der Porzellan-Flohmarkt in Falkensee. Alle anderen fielen coronabedingt aus. Das ficht die umtriebige Frau nicht an. Umso mehr Zeit verbringt sie in der Werkstatt zwischen Engeln, Seifen im Merinowollmantel und verwaisten Deckeln.

Wenn Inken Völker mal raus will, baut sie ihren Lieferwagen zum Wohnmobil um, lädt ein Fahrrad ein und fährt an die Ostsee, auf den Darß oder nach Kühlungsborn: ausruhen, Fotos machen und Treibholz sammeln.

Von Judith Meisner