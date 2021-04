Wustermark

Hier kümmert sich der Chef noch um alles selbst. Klaus Pietack, Geschäftsführer der Havelport Berlin GmbH, ärgert sich über den Lkw-Fahrer einer Spedition, der beim Abladen keine vorgeschriebenen Sicherheitsschuhe anhat: „Bitte Schuhe wechseln.“ Mehr als 15 000 Lkws fahren jährlich auf das Hafengelände im Güterverkehrzentrum Wustermark , immer mehr Schiffe machen am Kai fest – „da müssen wir immer mehr auf Sicherheit achten,“ so der Brieselanger Logistik-Unternehmer.

Die positive Entwicklung des einzigen Hafens im Havelland erfordert nun mehr Fläche. Deshalb erweitert die Havelport GmbH zusammen mit dem Logistikdienstleister Colossus Logistics GmbH & Co.KG das Hafen-Gelände um 17 000 Quadratmeter. Und das noch in diesem Jahr. Die Investitionssumme für beide Firmen bezifferte Geschäftsführer Klaus Pietack, der beiden Unternehmen vorsteht, auf insgesamt 2,7 Millionen Euro.

Wachsender Güterumschlag im Havel-Port

Dank der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Hauptstadtregion hat in den letzten Jahren der Güterumschlag im Havel-Port ständig zugenommen. Deshalb wird nun schon die zweite Hafenerweiterung seit Gründung des Unternehmens im Jahre 2013 erforderlich. Selbst im ersten Pandemiejahr 2020 verzeichnete der Hafen ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit 2017 befinden sich beiden Hafen-Logistik Unternehmen auf Wachstumskurs. So waren es in den Jahren 2018 und 2017 jeweils Steigerungsraten von 25 Prozent, die auch schon für positive Bilanzen sorgten.

Für 1,5 Millionen Euro sollen Rasenflächen befestigt werden, eine neue Beleuchtung und eine neue Zufahrt sind erforderlich. Für 1,2 Millionen werden Geräte wie zusätzliche Bagger angeschafft, die für das Be- und Entladen erforderlich sind. Baumaschinenführer sucht das Unternehmen bereits, insgesamt sind derzeit an die 60 Mitarbeiter beschäftigt. Auch die Kinder von Klaus Pietack, die 24 Jahre alte Tochter Laura als Speditionskauffrau sowie der 25 Jahre alte Sohn Dario als Wirtschaftsingenieur, arbeiten bereits im Logistik-Unternehmen mit und sollen spätestens in acht Jahren die Führung übernehmen.

Anbindung an die Schiene

Bis dahin fließt noch viel Wasser die Havel hinunter, hat der Logistikunternehmer so seine Erfahrungen gemacht. Vom erklärten Willen der Politik, Verkehr von der Straße auf Schiene und Wasser zu verlegen, sei in der Realität wenig zu spüren, meint Klaus Pietack, der sich auch um einen Gleisanschluss ins Hafengelände bemüht, um mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen, auch wenn mittelbar angrenzende Freiladegleise den Havelport an das DB-Schienennetz anbinden. „Es stehen mehrere Gleise mit ganzzugsfähigen Längen zur Verfügung, aber nicht sofort“, sagt Pietack.

Kritik äußert der Logistikunternehmer auch, dass endlich die Fortführung des Wasserstraßenausbaus des Projekts „Deutsche Einheit Nr.17“ aus dem Jahr 1991 30 Jahre nach der Wiedervereinigung endlich zu Ende gebracht werden könnte. „In der heutigen Zeit brauchen wir leistungsfähige Wasserwege mehr denn je, um den Güter-Transport umweltschonend auf dem Wasser zu transportieren“, so Klaus Pietack.

Lage am Havelkanal ist günstig

Das Hafen-Terminal sei durch seine direkte Lage am Havelkanal ohne Wasserstands-Schwankungen bestens an das umfassende europäische Netz der Binnenwasserstraßen angebunden, allerdings nicht für jeden Schiffstyp: „Ein Rheinschiff kommt zwar hierher – aber nicht mit der vollen Last“, erklärt Logistiker Pietack.

Beim Gang über das Hafengelände erklärt der Familien-Unternehmer aus Brieselang, dass weltweit Container zurzeit gefragt sind. „Der Welthandel boomt, auch durch die jüngste Havarie im Suezkanal fehlen jetzt Container“, sagt Klaus Pietack. Auf dem Gelände lässt er jetzt ältere Container-Modelle wieder aufarbeiten. Auch die tragen nun zum Unternehmens-Wachstum des Havel-Hafens in Wustermark bei.

